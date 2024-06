RUGBY. TOP 14. ''On se fout un peu de qui est en face'', les Rochelais veulent prendre leur revanche

À l’approche de la demi-finale du Top 14, Grégory Alldritt du Stade Rochelais se livre. Contre Toulouse, la stratégie et la confiance seront déterminantes pour espérer atteindre la finale.

Toulouse-La Rochelle, une affiche qui aurait pu être celle de la finale. Vendredi, c'est en demie que les deux derniers vainqueurs de la Champions Cup croirseront le fer à Bordeaux. À quelques jours de cette demi-finale tant attendue du Top 14, Grégory Alldritt, le troisième ligne du Stade Rochelais, s'est livré sans filtre sur les enjeux et les attentes.

RUGBY. TOP 14. Toulouse vs La Rochelle, un duel incontournable, une rivalité à sens unique"Toulouse, c’est toujours un match particulier. Il n’y a pas besoin d’en parler, c’est l’équipe en forme de ce Top 14", confie Alldritt à La Dépêche. Le parcours des Toulousains en Champions Cup a indéniablement renforcé leur confiance. Pourtant, les Rochelais avancent sûrs d’eux et de leur stratégie, prêts à livrer une prestation parfaite.

"J’ai envie de dire qu’on se fout un peu de qui est en face, c’est plutôt une revanche envers nous", poursuit le troisième ligne du XV de France. L'année dernière, c'est face à cette même équipe qu'ils ont trébuché. "Pour être champion, il faut passer par l’étape Toulouse. Elle arrive un peu plus tôt que les saisons passées mais on ne va pas se mentir, notre objectif est clair, c’est d’aller en finale, qui que ce soit en face."

Top 14. ''J’ai énormément de respect pour Toulouse, mais…'', O'Gara (La Rochelle) lance les hostilités !Cette saison, La Rochelle a connu des hauts et des bas. "Nous savons qu’il faudra sortir une prestation proche de la perfection", a déclaré Alldritt au Midi Olympique. Pas de complexe face à Toulouse, mais beaucoup de respect. En finale l'année dernière, des choix tactiques malheureux ont coûté cher aux Rochelais. "Cette saison, on a vécu des galères. Certains ont été blessés, d’autres moins performants par moments, et on a été critiqués à juste titre."

Pourtant, l'équipe n'a jamais perdu de vue son objectif. "Nous sommes très heureux d’être là et excités de montrer ce qu’on vaut vraiment," ajoute-t-il. Le match contre Toulon a été un test réussi, mais Alldritt sait que cela ne suffira pas. "On doit élever notre niveau."

Via Sud Ouest, Alldritt met les choses au clair : "Ils ont plus à perdre demain et nous à gagner. On a toutes nos chances. On doit atteindre nos standards. Il faut qu’on soit sous pression, il faut qu’on ait peur de perdre." L’enjeu est de taille, et cette peur de l’échec doit être un moteur pour pousser l’équipe à son meilleur niveau.

Cette demi-finale promet un affrontement titanesque entre deux des meilleures équipes du championnat. Entre respect et rivalité, Grégory Alldritt et le Stade Rochelais sont prêts à tout donner sur le terrain pour décrocher leur place en finale. "Cela promet encore un gros match," conclut Alldritt. Les supporters peuvent s’attendre à une rencontre pleine d'intensité et de suspense.