RUGBY. TOP 14. Le Stade Rochelais impressionne avec son inébranlable culture du guichet fermé

Depuis janvier 2016, le Stade Rochelais enchaîne les matchs à guichets fermés. Samedi, 16 700 supporters rempliront une nouvelle fois le Stade Marcel-Deflandre.

En course pour la qualification aux phases finales du Top 14, le Stade Rochelais continue de faire vibrer ses supporters avec une nouvelle page d'histoire. Pour la 91e fois consécutive en championnat, le Stade Marcel-Deflandre affichera complet samedi soir. Le temple du rugby charentais verra une nouvelle fois ses tribunes remplies par 16 700 passionnés, venus soutenir les Jaune et Noir dans leur affrontement contre la Section Paloise lors de la 24e journée du Top 14.

Depuis le 2 janvier 2016, date du dernier match non sold-out, le club Maritime a instauré une véritable culture du guichet fermé. Une performance qui impressionne et suscite l’admiration dans le monde du rugby.

Ce record incroyable témoigne de l’engouement populaire et de la ferveur qui entourent chaque rencontre à domicile du Stade Rochelais. Une marque qui ne risque pas d'être battue de sitôt. Et pour cause, elle devrait se poursuivre bien au-delà de l'exercice en cours. Pour pourquoi pas atteindre la centaine.

Thomas Rousseau, directeur d'exploitation du club, avait confié lors d’un entretien à Ecofoot.fr en mai 2022, les clés de cette réussite. Tout a commencé en 2010-2011 lorsque le club a fait l’ascenseur en Top 14. "Cette saison dans l’élite nous a fait prendre conscience de l’énorme engouement populaire que pouvait susciter le club", explique Rousseau.

Dès lors, un projet d’extension du stade a été lancé, portant la capacité à 15 000 places et amorçant une nouvelle ère pour le Stade Rochelais. La stratégie commerciale du « guichet fermé » mise en place par le club repose notamment sur une expérience spectateur unique.

Vivre une expérience de match dans un stade totalement plein et en communion, c’est exceptionnel ! Cela apporte un plus indéniable à l’expérience spectateur. Nous avons alors réuni les conditions pour créer un marché hyper tendu.

Un stade plein à craquer, où chaque match est un événement en soi, crée une atmosphère incomparable. Pour les dirigeants, maintenir une offre inférieure à la demande est crucial. Cela renforce le sentiment de privilège des spectateurs présents et accroît la valeur du billet. La rencontre contre Pau ce week-end s’annonce cruciale et les supporters l'ont bien compris.

La Section Paloise, malgré ses difficultés cette saison, ne viendra pas en victime consentante. Ronan O’Gara, le coach rochelais, le sait bien : "On est fous de penser qu’on peut battre Pau en jouant comme ça", avait-il déclaré après le dernier match. Les Jaune et Noir devront se montrer à la hauteur de leurs supporters et de leur réputation pour continuer sur leur lancée. Le rendez-vous est pris pour ce samedi, où une fois de plus, le Stade Marcel-Deflandre sera le théâtre d’une soirée mémorable.