RUGBY. Top 14. Le nouveau maillot ''à l'ancienne'' du Stade Français a conquis les supporters

Leader du Top 14 après six journées, le Stade Français a dévoilé cette semaine son nouveau maillot extérieur pour la saison 2023/2024. Cette tunique "reprenant le style de l'emblématique maillot de la saison 2002-2003, vient célébrer les 140 ans du club avec la couleur or en rappel à l'histoire et l'héritage du club."

Les fans ont en effet été ravis de revoir les éclairs rouges des années 2000. "Le logo du club est présent fièrement sur le cœur, tandis que le logo Omini sur la poitrine et les épaules ajoute une touche de style supplémentaire."

Sur les réseaux sociaux, les supporters n'ont pas caché leur surprise ainsi que leur envie de l'acheter. "OMG !!!! J'ai jamais dégainé aussi vite de ma vie pour un maillot à 140 balles ! Depuis le temps qu'on l'attend bordel ! 😍😍"

Et bah tu vois c’est pas si compliqué 😉

En domicile pour la prochaine saison car à Paris nous devons jouer dans nos couleurs maintenant 🔴🔵 November 14, 2023

Un maillot qui a rappelé de bons souvenirs aux fans de la formation parisienne. Laquelle avait remporté des titres en 1998, 2000, 2003 puis 2004. Le Stade Français "vient de dévoiler son nouveau maillot extérieur qui est une pure merveille reprenant les couleurs historiques du club et de Paris".

Les supporters pourraient le voir sur le dos des joueurs dès ce week-end. Ce samedi, Paris affronte le Racing 92 dans le cadre des Fans Days à Jean-Bouin. Un derby qui sent une nouvelle fois la poudre.

Les Franciliens restent sur deux succès sur la pelouse du Stade Français. 17 à 13 en mars puis 33 à 20 lors des barrages des phases finales. Avant cela, Paris avait pris le dessus sur le Racing 92 en décembre 2022, 48 à 10.

Le prochain match à l'extérieur des soldats roses aura lieu le 25 novembre prochain sur la pelouse de Pau. Une autre affiche au sommet dans ce début de saison puisque les Palois comptent le même nombre de points sur les Parisiens après six journées.