RUGBY. Top 14. La Rochelle sans Alldritt mais avec Retière face au LOU de Tuisova

Découvrez les compositions du Stade Rochelais et de Lyon pour le match décisif de la 26e journée de Top 14. En jeu, une place pour la phase finale.

Ce dimanche, la Rochelle défie Lyon pour une place en phase finale. Pour ce match décisif, Ronan O'Gara pourra compter sur une partie des vainqueurs du Leinster. Thomas Berjon enchaîne à la mêlée et sera associé à Popelin. Pas d'Alldritt sur la feuille de match tandis que Skelton sera sur le banc avec Atonio et West. Botia et Retière, auteur de l'essai de la victoire face aux Irlandais en Champions Cup, sont titulaires.

En face, le LOU aligne sa très grosse équipe également avec les internationaux Bamba, Cretin ou encore Barassi. Pélissié, Doussain et Nakaitaci débuteront sur le banc.Couilloud et Berdeu forment la charnière.