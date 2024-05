RUGBY. Top 14. La Forteresse de Toulouse : Un Bastion infranchissable pour le Stade Français ?

Toulouse accueille Paris dans un match crucial ce dimanche. Le Stade Toulousain, fort de 30 victoires à domicile, défie le leader du Top 14.

C'est une affiche qui avait un peu perdu de sa superbe ces dernières années. Cette année en revanche, ce Toulouse vs Paris a tout d'un match de phases finales. Voire d'une finale. Et pour cause, le Stade Français occupe la première place. Tandis que le champion de France en titre est à deux longueurs derrière.

Dimanche soir, les hommes d'Ugo Mola reçoivent des Parisiens qui restent sur un large revers à Clermont, 41 à 18. Prendre une nouvelle fessée serait mal vu pour le leader. Surtout, elle verrait son adversaire du jour lui passer devant au classement. Ce qui en soi n'a rien d'un outrage tant les Toulousains marchent sur l'eau. Mais qui pourrait mettre le club de la capitale sur de mauvais rails en vue du sprint final pour la qualification.

Rien ne garantit en effet que Paris terminera à l'une des deux premières places. Dans un championnat toujours plus compétitif et indécis, tous les points vont compter. Mais en ramener de Toulouse est sans doute l'une des tâches les plus ardues à l'heure actuelle en Europe. Le Stade enchaîne en effet les succès à domicile en Top 14 comme en Champions Cup. Toutes les meilleures formations y sont passées. Et cela dure depuis des mois.

Avant de recevoir Paris, les Toulousains restent en effet sur 30 succès de rang à la maison. Avec un tarif moyen de points inscrits (38) qui ne laisse rien présager de bons pour les joueurs en rose. Néanmoins, le Stade Français presque figure de bête noire pour Toulouse. Non seulement les hommes de Mola n'ont pas battu cette équipe chez elle depuis mars 2019, mais ils restent sur deux matchs compliqués face aux Parisiens.

En novembre 2022, ces derniers avaient décroché le match nul 16 partout. Sans un essai de Costes à la dernière minute, c'est la défaite qui guettait les locaux. Un sort que les Haut-Garonnais avaient connu quelques mois plus tôt lors de la 13e journée.

A l'époque, le pied de Joris Segonds n'avait pas tremblé à la 80e pour offrir un succès de prestige au Stade Français, 29 à 28. Il s'agit d'ailleurs de la dernière défaite de Toulouse sur sa pelouse. Une rencontre qui avait eu lieu en plein doublon.

Cette fois-ci, le Stade Toulousain, bien que qualifié pour la finale de la Champions Cup, ne devrait pas aligner ses espoirs. On peut s'attendre à une rotation sur la feuille de match. Mais l'effectif du champion de France est si riche que la composition sera à n'en pas douter compétitive. Ce match fait donc figure de test pour les Parisiens. Quant à Toulouse, c'est une belle occasion de prendre la tête du classement et de monter en puissance avant d'affronter le Leinster.