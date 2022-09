RUGBY. Top 14. Jules Plisson, une revanche sur fond de renaissance ?

Face à La Rochelle, Jules Plisson a été l’un des hommes clef de la victoire clermontoise. Une prestation qui pourrait bien servir de rebond à l’ouvreur.

Point rageur, sourire aux lèvres… le langage corporel de Jules Plisson n’était pas anodin durant ce Clermont - La Rochelle. Mis au placard par le staff rochelais lors du dernier exercice avec seulement 11 rencontres et 5 titularisations. L’ouvreur international (18 sélections) a troqué l’océan pour les volcans durant l’intersaison. Depuis le début de la saison, il avait été remplaçant sur l’ensemble des rencontres de l’ASM. Mais Jono Gibbes a décidé de lui faire confiance et de lui offrir sa première titularisation contre son ancienne équipe. Une symbolique forte pour Jules Plisson qui n’a pas tremblé tout au long de la rencontre. Dès les premiers souffles du match (4e), Plisson décale Damian Penaud qui fixe la défense avant de servir Iturria pour le premier essai des Jaunards. À la demi-heure de jeu, l’ancien joueur du Stade Français offre une passe décisive à son centre, Irae Simone, pour la deuxième réalisation des Clermontois. En jambe dans l’animation offensive, Jules Plisson a aussi été précieux dans les temps faibles auvergnats. Par la justesse et la puissance de son jeu au pied, il aura été déterminant pour soulager les siens et occuper le pré.

Une fin de match de folie

Mais c’est bien en seconde période que le joueur de 31 ans va s’illustrer. Alors que les Rochelais sont revenus au score (63e, 13-13) et que la fin de match semble indécise, l’ouvreur va régler la mire, après ses deux transformations manquées (4e, 32e). Sans trembler, Plisson inscrit trois pénalités cruciales dans le money time (73e, 77e, 79e) pour mettre fin aux espoirs des Maritimes en les privant du succès et du point de bonus défensif. 12 points, une passe décisive, une présence déterminante… l’aventure auvergnate de Jules Plisson pourrait bien offrir un second souffle à sa carrière. Pour l’intéressé, tout est question de confiance comme il l’a expliqué en conférence de presse : “Quand tu es buteur et qu’il y a un mec derrière qui n’attend que tu te loupes et qui te détruit à longueur de journée. C’est compliqué après d’être en confiance sur le terrain. À l’inverse, quand quelqu’un essaie de te pousser pour que tu sois performant et qui va chercher le meilleur de toi, c’est plus facile. C’est ce que je suis venu trouver ici.” Dans un environnement moins exposé et avec un Jono Gibbes qui lui fait confiance, Jules Plisson a tout pour retrouver sa forme. Une situation bénéfique pour le joueur, mais aussi pour le club qui peine à trouver un meneur de jeu fiable depuis quelque temps. L’opportunité semble donc belle pour tout le monde, reste à la confirmer lors des prochaines rencontres.