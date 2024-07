RUGBY. TOP 14. Farrell, Tuisova, Le Garrec, Kolisi, quelle composition 'internationale' pour le Racing 92 en 2024/2025 ?

Le Racing 92 voudra jouer encore les premiers rôles lors de la saison 2024/2025 de Top 14. Pour cela, le club francilien pourra compter sur ses stars.

A l'instar de formations comme Vannes ou encore Pau et Perpignan, le Racing 92 a été particulièrement actif sur le marché des transferts. La formation francilienne continue d'attirer de grands noms du rugby mondial. Mais peine toujours autant à trouver la bonne formule.

A l'issue de la saison 2024/2025, Jacky Lorenzetti, propriétaire du club ciel et blanc, n'avait pas hésité à dézinguer certains de ses joueurs. Josua Tuisova ou encore le champion du monde Siya Kolisi en ont pris pour leur grade.

Les nouvelles recrues savent donc à quoi s'attendre. Surtout quand on s'appelle Owen Farrell. L'ouvreur anglais a finalement cédé aux sirènes du Top 14. Il sera l'un des joueurs à suivre cette saison.

Il sera surtout très attendu par les supporters du Racing 92. L'international anglais doit apporter son expérience et sa science du jeu à la formation de Laurent Travers. Au Plessis-Robinson, on espère aussi qu'il saura se tenir sur le pré et éviter les biscottes voire les cartons rouges.

Farrell n'est pas le seul international à savoir signé. Le club ciel et blanc pourra aussi compter sur le pilier du XV de France Demba Bamba ainsi que sur le deuxième ligne des Bleus Romain Taofifenua en provenance de Lyon.

Le premier cité pourrait être amené à prendre la suite d'un autre Tricolore, Cedate Gomes Sa, qui a fait le chemin inverse vers le LOU. Outre Bamba, le Racing compte aussi sur Thomas Laclayat à ce poste. L'ancien joueur d'Oyonnax doit gagner en expérience et en technique.

Avec 13 départs et non des moindres (Imhoff, Lauret, Nyakane, etc) pour seulement 10 arrivées, dont de jeunes joueurs comme Labarbe (19 ans) ou encore Couly (20 ans), le club francilien va s'appuyer sur les forces vives de son groupe.