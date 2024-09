RUGBY. TOP 14. Déjà 4 points envolés en deux matchs, attention à ne pas le regretter pour l'UBB

En Top 14, la moindre erreur coûte cher. L'UBB en fait l'expérience avec quatre points envolés après deux journées. Ces détails pourraient leur coûter une place en demie.

Le Top 14 est un championnat ô combien compétitif et exigeant. Cette compétition demande aux clubs d'être performants sur la durée, aussi bien physiquement que mentalement. Il impose également aux encadrements d'être de fins stratèges pour gérer les individualités au profit du collectif.

Le tout, sans garantie que cela va payer dix mois après. C'est dans ces conditions que les équipes en lice ont repris le chemin des terrains la semaine dernière avec l'ambition de réaliser un début de saison plein et d'engranger un maximum de victoires. Ou, a minima, des bonus.

Tous savent que la qualification peut se jouer à un petit point. Aussi, la moindre unité laissée en route lors de premières joutes du championnat peut avoir son importance au moment de faire les comptes en juin prochain.

L'an passé, il avait notamment fallu départager le Racing 92 et Castres au "goal average" pour attribuer la 6e place. En 2022/2023, seuls deux longueurs séparaient l'UBB du RCT pour cette même qualification. Quant aux barragistes lyonnais et parisiens, ils avaient pu recevoir ce match couperet grâce au petit point d'avance qu'ils comptaient sur les Franciliens.

Un club comme Bordeaux, candidat déclaré aux phases finale, pourrait avoir quelques regrets dans quelques mois. En effet, les hommes de Yannick Bru ont pour ainsi dire "perdu" quatre points lors des deux premières journées.

Vainqueurs du Stade Français lors de la J1, ils ont laissé échapper le bonus défensif après le temps réglementaire en concédant un quatrième essai. Un brin rageur après la très belle prestation des Bordelais.

Samedi, ce sont trois nouveaux points qui se sont envolés sur la pelouse de Gerland. Penaud pensait s'être racheté de sa boulette de la semaine précédente en marquant en coin en fin de partie. Mais une faute sur le renvoi a permis au LOU d'arracher la victoire grâce au pied de Berdeu.

Ne laissant à l'UBB que le point de bonus défensif en lieu et place d'une belle victoire à l'extérieur. Laquelle aurait fait le plus grand bien à une équipe qui a pour ambition d'être non seulement dans les six. Mais surtout de se qualifier directement pour les demi-finales. Rendez-vous au soir de la 26e journée pour voir si ces quatre points vont peser double dans la balance.