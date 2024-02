RUGBY. Top 14. Coup dur pour l'ASM : un cadre du pack sur la touche pour plusieurs mois

La première ligne clermontoise se trouve aujourd'hui face à un défi de taille. Etienne Falgoux, pilier gauche et vice-capitaine des Jaune et Bleu, ne foulera pas les pelouses pendant plusieurs mois.

La raison ? Une rupture totale du biceps du bras gauche survenue à l'entraînement en début de semaine. Un coup dur pour l'équipe auvergnate, nécessitant une opération ce jeudi.

