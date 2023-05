RUGBY. TOP 14. Clermont. Vers une refonte majeure pour retrouver les sommets ?

L'ASM a perdu de sa superbe ces dernières saisons. Pour y remédier, Clermont pourrait changer de président pour enclencher une nouvelle dynamique.

TOP 14. RUGBY. Pro D2, Clermont... Mais où jouera Urdapilleta la saison prochaine ?Selon les informations de Midi Olympique, confirmées par France Bleu Pays d'Auvergne, un conseil d'administration doit avoir lieu ce mardi. Et il pourrait y avoir du changement dans les rangs clermontois. On ne parle pas de l'arrivée d'un nouvel entraîneur. Christophe Urios, arrivé en cours d'exercice, a signé jusqu'en 2025. S'il a commencé à mettre sa patte sur le jeu auvergnat. Il n'a clairement pas encore eu le temps de façonner les joueurs comme il le souhaitait. En revanche, la place du président Jean-Michel Guillon ne serait pas garantie. Nommé en 2020 suite au décès d'Eric de Cromières, il a fait son possible pour permettre à l'ASM de retrouver les sommets. Mais force est de constater que ça ne fonctionne pas pour le moment. Avec les départs de nombreux joueurs, Parra et Lopez l'an passé, Penaud et Iturria en fin de saison, Clermont doit démarrer un nouveau cycle. 11e cette année, l'ASM ne verra pas les phases finales comme l'an passé. Autrefois parmi les grands clubs d'Europe, la formation jaune et noir est rentrée dans le rang. RUGBY. Remporter la Champions Cup d'ici à 2025, l'ambition annoncée par Clermont !Via le Midol, un membre du directoire parle d'une refonte globale du projet. Pour rappel, l'ASM avait fixé par la voix de son président Jean-Michel Guillon, il y a près d'un an, l'objectif de jouer en titre en Top 14 cette saison puis d'être compétitif en Champions Cup en 2025. Mais depuis, ce dernier écarté Jono Gibbes et il semblerait qu'il se dirige lui aussi vers la sortie. "Très marqué moralement et personnellement par l’épisode de janvier, avec la succession des défaites qui avait conduit au licenciement de Jono Gibbes, Guillon avait alors émis le souhait, en interne, de prendre du recul", écrit le journal spécialisé. Pour rappel, l'ASM a toujours été présidé par un cadre de l'entreprise Michelin. Ainsi Guillon, ancien directeur du personnel du groupe, pourrait être remplacé par Jean-Claude Pats, actuel directeur du personnel. "Un homme au profil plus passionné de rugby que l'actuel président", indique France Bleu, tandis que Midi Olympique précise qu'il était notamment pour l'arrivée d'Urios à la tête de l'équipe.