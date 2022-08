RUGBY. TOP 14. Cette saison, l'USAP pourrait faire mieux que le Stade Toulousain l'an passé

L'USAP a annoncé d'excellents chiffres concernant sa campagne d'abonnements pour la saison 2022/2023 du Top 14. Une barre symbolique pourrait être franchie.

RUGBY. Top 14.. Pour aider l'USAP, François Rivière a acheté 62 millions d'actions !Si François Rivière a été contraint de remettre la main à la poche pour soutenir son club, le président de l'USAP arborait un grand sourire ce mardi lors de la soirée des abonnés. Et pour cause, les chiffres des abonnements sont très bons à quelques semaines de la reprise du Top 14. Maintenu dans l'élite après sa victoire lors de l'Access Match, Perpignan pourra compter sur plus de 4 000 abonnés pour la saison 2022/2023. 800 étaient d'ailleurs présents en ce début de semaine. Et François Rivière n'a pas manqué de faire monter la sauce comme le rapporte l'Indépendant. "Si le 10 septembre, face à Brive, pour notre premier match à domicile, la barre des plus de 5 000 abonnés était franchie, ce serait un chiffre historique pour le club". Le dirigeant a appelé les supporters à faire passer le mot afin que cette barre symbolique soit franchie. L'USAP annonce 15 % d'abonnés et "avec 35 % d'adhésion à l'option abonnement pour les 120 ans de l'USAP. Il espère également que de nouveaux partenaires rejoindront les 300 ayant déjà apporté leur soutien au club catalan.

Mes amis, je vous le dis franchement, cette année sera celle de tous les records. Coupe du Monde 2023, Championnat de France... On ne va parler que de rugby. Et vous le comprendrez, il faut que l'USAP, qui fêtera ses 120 ans en septembre, devienne l'un des clubs pilote de la saison.

Pour rappel, si François Rivière a parlé de chiffre historique pour le club, il ne s'agit pas non plus d'un record pour la formation catalane. En 2008, avec notamment la venue de Dan Carter, l'USAP avait dépassé les 10 000 abonnés (10 222 pour être exact), battant le record de la saison précédente établi à 9 574. À l'époque, le Stade Toulousain comptait 10 400 adhérents, selon Rugbyrama, contre 4 228 abonnés en 2021/2022.