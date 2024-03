RUGBY. TOP 14. 800 jours plus tard, le Stade Rochelais peut-il faire tomber Jean-Dauger ?

Face à Bayonne, le Stade Rochelais aligne ses internationaux pour une bataille cruciale en Top 14. Alldritt mène la charge, défi colossal en vue.

RUGBY. Pas de répit en Top 14 : La Rochelle mise sur ses internationaux pour dompter BayonneCe n'est pas une surprise si le Stade Rochelais a choisi d'aligner ses internationaux face à Bayonne ce samedi soir. Non seulement les Maritimes ont besoin d'aller chercher des points à l'extérieur. Mais ils savent que le défi qui les attend sur la pelouse de la formation basque est colossal.

Le capitaine du XV de France Grégory Alldritt aura la lourde charge de mener son équipe vers la victoire ce samedi soir dans le cadre de la 19e journée de Top 14. Sur le banc lors des deux derniers matchs des Bleus dans le Tournoi, le pilier Georges-Henri Colombe Reazel est également titulaire.

C'est aussi le cas du troisième ligne Paul Boudehent, sur la feuille de match lors des cinq rencontres du 6 Nations. Notez aussi que si Danty est toujours suspendu, Antoine Hastoy sera aux commandes de l'attaque. Laquelle devra se montrer bien plus efficace que lors des précédents matchs en déplacement.

On sait que c’est maintenant que ça se joue. On veut que nos garçons soient responsables, on les met devant leurs responsabilités. Et puis ils ont envie de gagner, nous aussi. (Romain Carmignani, entraîneur des avants rochelais, via Sud-Ouest)

S'ils savent décrocher des bonus chez leurs adversaires, ils ont toutes les peines du monde à repartir avec les points de la victoire. Les Rochelais, pourtant troisièmes au classement, n'ont remporté qu'une seule rencontre en dehors de leur terre. Vont-ils décrocher un deuxième succès chez les Bayonnais ?

Les performances à domicile des Basques parlent clairement en faveur d'un nouveau revers. Et ce, même si des formations ont déjà fait tomber l'Aviron chez elle. A commencer par Glasgow, mais c'était en Champions Cup. Dans le cadre des championnats de France, Bayonne peut se targuer d'être une véritable place forte.

Huit victoires en autant de matchs cette saison en Top 14. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pour voir Jean-Dauger tomber, il faut remonter seulement à 2022, mais aussi à l'époque de la Pro D2. Le 21 janvier de cette année-là, ce sont les Isérois de Grenoble qui avaient signé la dernière défaite bayonnaise à domicile.

Soit près de 800 jours ! 793 pour être exact à quelques heures du coup d'envoi du match face au Stade Rochelais. Cette saison, Toulouse est tombé à Bayonne dès la première journée. Tout comme Paris début septembre. À vrai dire, seuls Toulon, l'UBB, l'USAP et Castres auront ensuite une chance de réussir là où tout le monde a échoué.

Ce samedi, le Stade Rochelais voudra enchaîner sur un troisième succès de rang après les victoires à domicile aux dépens des Parisiens et des Clermontois. En témoigne leur composition très compétitive. Il faut aussi rappeler qu'ils avaient été bousculés à l'aller par ces mêmes Bayonnais, 18-15. Pourront-ils leur rendre la pareille ?