RUGBY. Top 14. 10 000 abonnés, ce candidat au titre dépasse cette barre symbolique pour 2022/2023

À un peu plus d'une semaine de la première journée de Top 14, l'UBB a indiqué que la barre des 10 000 abonnés avait été franchie avant le match contre Toulouse.

RUGBY. Combien coûte un abonnement dans un club de Top 14 en 2022/2023 ?La saison 2022/2023 sera-t-elle historique pour l'UBB ? Il faudra attendre le mois de juin pour le savoir. Avant le coup d'envoi du Top 14 la semaine prochaine, la formation girondine a fait savoir que la barre des 10 000 abonnés avait été franchie. Preuve de l'engouement des supporters autour de l'équipe de Christophe Urios. Si Cameron Woki a quitté le navire pour le Racing 92, la formation girondine sera encore compétitive pour l'exercice à venir. Les leçons du passé ont-elles été apprises ? L'UBB va-t-elle enfin soulever le Brennus ? Début de réponse le 4 septembre avec la réception de Toulouse. Un match pour lequel 23 000 supporters ont déjà répondu présent.

Notez que le record serait détenu par le Stade Rochelais avec plus de 13 000 abonnements, rapporte Le Figaro. En 2014/2015, la formation maritime dominait déjà les débats avec plus de 10 000 abonnés devant Clermont (10 359) et Toulon (8 723), indiquait Sud Ouest. La saison suivante, la barre des 11 000 adhérents avait été franchie puis celle des 13 000 (13 035) pour l'exercice 2017/2018. Après la crise sanitaire et les matchs à huis clos, il semblerait que les chiffres repartent à la hausse.