RUGBY. Tolu Latu quitte bien le Stade Français et retourne dans son club de cœur

Dans un communiqué, l'ancien talonneur du Stade Français Tolu Latu a annoncé son retour aux Waratahs, 3 ans après son départ en 2019.

Ce n'était plus un secret pour personne : Tolu Latu allait bien quitter le Stade Français à l'issue de cette saison. Non conservé par le club de la Capitale, le talonneur aux 30 sélections chez les Wallabies devait donc trouver un autre point de chute. Et si pendant longtemps, le doute a plané sur sa future destination, c'est désormais officiel : Latu rejoint les Waratahs, club avec lequel il a disputé 59 matchs en Super Rugby, de 2014 à 2019. C'est le joueur lui-même qui a annoncé la nouvelle, via un communiqué : "Je suis tellement excité de retourner là où tout a commencé pour moi (...) Sydney est et sera toujours ma maison, et je suis tellement chanceux d'avoir l'opportunité de représenter les Waratahs une fois de plus. J'ai hâte de commencer".

VIDEO. Top 14. Tolu Latu (Paris) persona non grata même en Australie ? Sa carrière en danger ?Auteur de deux bonnes premières saisons avec le Stade Français, Tolu Latu a vu son indiscipline tout gâcher cette année. À lui maintenant de se relancer dans son club de cœur, à un an de la prochaine Coupe du Monde en France...

Champions Cup. Paris. Quesada fustige Tolu Latu après son carton rouge