RUGBY. Thierry Dusautoir et quatre nouvelles légendes bientôt dans le Hall of Fame de World Rugby

World Rugby a annoncé que 5 joueurs ayant marqué l’histoire de la Coupe du Monde seront introduits au Hall of Fame. Parmi eux, le Tricolore Thierry Dusautoir.

En pleine Coupe du monde, World Rugby a annoncé que cinq des plus grandes icônes du rugby mondial seront intronisées au prestigieux Hall of Fame lors des prochains World Rugby Awards à Paris le 29 octobre à Paris. Une cérémonie organisée au lendemain de la finale du Mondial.

Les noms de ces légendes du rugby parlent forcément à tous les amateurs de rugby. Dan Carter de la Nouvelle-Zélande, Thierry Dusautoir de la France, George Smith de l'Australie, Juan Martin Hernández de l'Argentine et Bryan Habana de l'Afrique du Sud seront honorés pour leurs exploits inoubliables.

Thierry Dusautoir, capitaine émérite des Bleus, a marqué l'histoire en 2011 en devenant le deuxième Français à être nommé Joueur de l'année World Rugby. Son quart de finale épique en 2007 contre les All Blacks reste gravé dans la mémoire collective avec ses 38 plaquages et un essai décisif. Il a également mené le XV de France vers la finale de la Coupe du monde 2011 face aux All Blacks durant lequel il avait marqué le seul essai côté français.

Le nombre de joueurs intronisés atteindra 166, depuis la création du Hall of Fame en 2006. Cette année, la cérémonie est encore plus spéciale avec la présence de légendes incontestées du rugby moderne.

Dan Carter, double champion du monde et détenteur du record de points en matchs internationaux, a marqué l'histoire avec son talent exceptionnel, notamment lors de la Coupe du Monde de Rugby 2015. En revanche, George Smith et Thierry Dusautoir ont connu l'amertume d'une défaite en finale, respectivement en 2003 et 2011.

Habana, quant à lui, a égalé le record de huit essais en une seule édition lors de la Coupe du Monde 2007, remportée par l'Afrique du Sud. Juan Martin Hernández a brillé lors de la Coupe du Monde de Rugby 2007, où les Pumas ont impressionné en battant la France à deux reprises et en décrochant la troisième place historique.

Cette cérémonie sera un hommage bien mérité à ces joueurs d'exception qui ont façonné l'histoire de la Coupe du Monde de Rugby. Elle pourrait avoir une saveur particulière pour Thierry Dusautoir si d'aventure le XV de France remporter son premier titre mondial la veille.