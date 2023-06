PHASES FINALES. TOP 14. Tauzin et Nanai-Williams, les invités surprises de cette demi-finale de Top 14 ?

Face au Racing 92, Ugo Mola a aligné un XV de départ des plus compétitifs ! Néanmoins, peu de personnes avaient anticipé la présence de Lucas Tauzin et Tim Nanai-Williams sur le banc.

Deux joueurs peu utilisés !

À la surprise générale, ou presque, les noms de Tauzin et Nanai-Williams figurent parmi les 23 joueurs qui iront défier le Racing 92 sur la pelouse de San Sebastián. Ces choix sont particulièrement surprenants, tout d'abord au vu du nombre de matchs joués par ces deux garçons. Certes, Lucas Tauzin a été blessé cette saison, et Mola n'a cessé de compter ses qualités, mais l'ailier ou le centre n'a joué que 9 rencontres de Top 14. Parmi eux, seules 4 titularisations et une petite moyenne de 38 minutes jouées. Pour Nanai-Williams, c'est encore moins, et même si ce dernier a aussi été blessé dans la saison, il ne représentait pas un joueur cadre de l'effectif du Stade Toulousain. Le Samoan n'a joué que 6 matchs, essentiellement durant la période des doublons internationaux, pour 5 titularisations. Néanmoins, la saison dernière, Tauzin avait participé à 18 rencontres de Top 14, et était un des éléments forts du groupe de Mola, alternant des passages à l'aile et au centre.

Graou, Delibes et Guitoune oubliés ?

Parmi les joueurs capables de figurer sur la feuille de match pour cette demi-finale de Top 14, quelques noms étaient plus attendus. Premièrement, la doublure d'Antoine Dupont, Paul Graou, est sûrement le plus grand absent de cette composition. L'ancien Agenais accompli une très belle première saison en Top 14, avec pas moins de 13 feuilles de matchs en Top 14, pour 10 titularisations. Mais surtout, le jeune demi de mêlée a réalisé des performances notables, faisant parfaitement l'intérim à la place de Dupont. Pour Sofiane Guitoune, c'est à peu près le même cas ! Le centre international a longtemps été le joueur le plus utilisé par Mola cette saison. Il compte 15 titularisations cette saison en Top 14 pour 17 matchs. Malheureusement, il a été blessé au pire des moments, tout juste après la 21e journée de Top 14 face à Castres. Guitoune a tout de même repris contre Brive, avec un petit quart d'heure dans les pattes, surement jugé insuffisant pour une demi-finale d'une telle importance. Enfin, Pour Dimitri Delibes, une baisse de forme générale aurait été le motif de sa non-participation aux phases finales de championnat, lui qui n'a pas cessé d'enchaîner les matchs durant la première partie de saison. Bien moins utilisé en cette fin de saison, Delibes avait avoué à nos confrères d'Actu Rugby : "Mon organisme a accusé le coup, c'était une première pour moi de jouer autant de matchs avec l'équipe professionnelle. Il faut que j'apprenne à gérer mon corps, à mieux le préparer pour pouvoir enchaîner les performances."

Une polyvalence très importante

Parmi les motifs de satisfaction ayant fait pencher la balance en la faveur de Tauzin et de Nanai-Williams, la polyvalence est au centre des débats. En effet, les deux joueurs peuvent couvrir plusieurs postes, et ont déjà été habitués à jouer avec différents numéros derrière le dos. Pour l'ancien champion du monde u20, une rentrée à l'aile ou au centre peut être envisageable. En ce qui concerne le cousin de Sonny Bill-Williams, il pourra évoluer un peu partout dans la ligne de trois-quarts, notamment à l'ouverture ou bien à l'arrière, si Ntamack ou Ramos venaient à quitter la pelouse prématurément.

