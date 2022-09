RUGBY. ANGLETERRE. La 1ère journée du Premiership reportée

Les conséquences du décès de la reine sont nombreuses au Royaume-Uni. La première journée de Premiership est notamment reportée à une date ultérieure.

Le monde du rugby est donc lui aussi impacté par le décès de la reine Elisabeth II, qui s'est éteinte ce jeudi à l'âge de 96 ans. En Angleterre, un deuil national de 10 jours a été décrété et c'est ainsi que la première journée de Premiership, prévue ce week-end, est reportée à une date ultérieure. Et la fédération anglaise n'est pas la seule à mettre en suspens son activité sportive puis son homologue écossaise a elle aussi reporté toutes ses rencontres du week-end. Il faut dire qu'en plus d'être également membre du Royaume-Uni, l'Ecosse est la terre où la reine s'est endormie à jamais. En effet, elle se trouvait à ce moment-là au château de Balmoral, sa résidence secondaire, située à 180 kilomètres à l'est d'Edimbourg.

