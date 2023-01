RUGBY. Sébastien Chabal réagit aux accusations de trafic de billets sur Instagram

Dans sa story Instagram, l’ancien international du XV de France a manifestement plaisanté des accusations qui l’entourent.

Dans une enquête parue dans Le Parisien ce vendredi 6 janvier, Sébastien Chabal était dans la tourmente. En effet, le consultant du Canal Rugby Club est soupçonné “d’irrégularités à la billetterie” selon le média local. L’enquête affirme qu’il aurait acquis pas moins d’une centaine de places pour des matchs de la Coupe du monde de rugby 2023. Une information qui a fait du bruit à la vue des difficultés d’accès à la billetterie connue au début de la campagne de vente de billets.

Dès le lendemain, l’ancien joueur du LOU Rugby a démenti. Ce samedi 7 décembre, il a réagi aux différents articles de presse sortis et entourant cette affaire. Dans une story Instagram, l’ancien troisième ligne a publié une capture d’écran montrant plusieurs titres de presses. Une image surmontée par la phrase “Vends places de matchs pour la coupe du monde de rugby #france2023 pas «très» chères 🤪 Contactez moi en DM”. Ainsi, l’accusation faite à son encontre semble faire rire le retraité des terrains.

Dans un post Instagram, Sébastien Chabal met à disposition des propos initialement dits à l’Agence France Presse. Certains médias n’ayant pas la possibilité de poster les dépêches réalisées par l’agence de presse francophone. Ainsi, il dit :

Je découvre dans la presse que mon nom pourrait être associé à un trafic de billets de la coupe du monde de rugby France 2023. Ce raccourci est à l'opposé de l'homme que je suis et de mon engagement constant dans ma vie. J'entends par ce communiqué remettre les éléments à leur place. Oui, j’ai bénéficié d’un accès privilégié pour acheter plus de billets que ce qu’il est possible de faire par une seule personne. Ceci en raison de mon statut d’ambassadeur de France 2023. Arrêtons dès maintenant la rumeur qui pourrait courir. Ce poste d'ambassadeur est bénévole. Avant même que la France soit désignée il était pour moi hors de question d’être rémunéré. Mes activités professionnelles d’aujourd’hui me permettent de subvenir à mes besoins. Je suis bien conscient d’être encore aujourd’hui un privilégié. J’ai autour de moi quelques fans de rugby qui m’ont, et qui continuent à m’appeler tous les jours pour savoir comment faire pour avoir des places. Je vais pouvoir faire quelques dizaines d’heureux. Alors oui, j’ai pu avoir plus de places que prévu, non je n’ai pas eu de gratuité ou de tarifs préférentiels. Et non je n’entends pas faire de bénéfices sur ces places. Je vais principalement les offrir à ma famille et mes proches. Il est évident que ces places ne sauraient être revendues par ceux qui en bénéficieront. Il est tout aussi inenvisageable qu'elles puissent servir à des opérations commerciales.”

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sébastien Chabal (@sebchabal)



En complément de ce communiqué, il précise qu’il souhaite que tout le monde se fasse son avis. Il précise qu’il lui semble stupide de croire que l’on puisse “utilisé (ses) propres moyens de paiements” si l’on souhaite faire du trafic de billets. Il détaillera ses propos à l’occasion du numéro du Canal Rugby Club de ce samedi 7 janvier précédant le match entre Toulouse et La Rochelle. Il ajoute, toujours en plaisantant : “Je jouais devant, mais quand même.”