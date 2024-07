RUGBY. Record Historique en Top 14 en 2023/2024 : Plus de 1000 essais marqués

Toulouse a écrasé Bordeaux en finale du Top 14. Cette performance historique clôt une saison marquée par plus de 1000 essais pour la première fois.

La finale du Top 14 entre Toulouse et Bordeaux a été à l'image de la saison 2023/2024 : un match de tous les records. Jamais une équipe n'avait inscrit autant de points lors de l'ultime rencontre de la saison. En marquant neuf essais, les rouge et noir ont également placé la barre très haut.

On peut aussi évoquer les 56 points d'écart entre les deux formations. Ou le fait que l'UBB n'ait inscrit qu'une pénalité. Soit le plus faible total de points jamais vu lors d'une finale depuis le passage au professionnalisme.

Mais ce ne sont pas les seuls records qui sont tombés durant le dernier exercice. En effet, 1039 essais ont été marqués par les clubs en lice. La barre symbolique des 1000 réalisations a donc été franchie pour la première fois.

Crédit image : TOP 14

En effet, le précédent record avait été établi à 990 lors de la saison 2017/2018. Cette année-là, c'est Castres qui avait soulevé le Brennus aux dépens de Montpellier.

Plus de 1000 essais (1007) ont été inscrits lors de la phase régulière. C'est Toulouse qui a dominé les débats avec 103 réalisations au compteur, dont 69 à domicile.

Soit 23 de plus que les deux autres meilleures équipes dans ce domaine, à savoir Perpignan et Bordeaux. Notez que le club qui a marqué le moins d'essais cette saison a terminé à la deuxième place du classement après 26 matchs. Il s'agit du Stade Français avec seulement 57 réalisations.

Si certains de ces records seront sans doute très difficiles à battre, on peut s'attendre à une saison 2024/2025 très relevée une fois de plus. Les Bordelais, comme les Rochelais et les Parisiens, pour ne citer qu'eux, auront à coeur de déloger Toulouse du trône. De leur côté, les rouge et noir voudront réaliser la passe de trois et se rapprocher un peu plus de leurs aînés.