RUGBY. Racing 92. Nolann Le Garrec : ''J'essaie de tracer mon propre chemin''

De retour après une blessure à l'épaule, le demi de mêlée du Racing 92 Nolann Le Garrec ne semble avoir rien perdu de son talent sur le terrain. Mais pour lui, pas question de s'enflammer.

Ce week-end ont eu lieu les huitièmes de finale retour de la Champions Cup. Si Toulouse et Montpellier se sont qualifiés de justesse, d'autres comme La Rochelle ou encore le Racing 92 se sont facilement défaits de leurs adversaires (Bordeaux et le Stade Français). Et parmi les joueurs franciliens en forme, nous retrouvons le jeune demi de mêlée du Racing 92, Nolann Le Garrec. À seulement 19 ans, le natif de Vannes ne cesse d'impressionner depuis son retour de blessure. Preuve en est la double confrontation en Champions Cup face au Stade Français, où ce dernier a inscrit 28 points. Et alors que de nombreuses personnes lui promettent un avenir doré, Nolann Le Garrec lui, ne préfère ne pas s'enflammer. En témoigne l'interview faite par RMC Sport à son sujet.

VIDEO. CHAMPIONS CUP. Grâce à la pépite Le Garrec, le Racing 92 domine le Stade Français"J’essaie de faire abstraction de cet effet médiatique et de me redonner de petits objectifs sur mon jeu et l’évolution de l’équipe. Bien sûr que j’écoute et j’entends ce qui se dit. Ça fait plaisir mais c’est une éternelle remise en question. Mais l’erreur serait de s’enflammer et de croire tout ce que l’on dit aussi". Une lucidité rare à son âge, qui permet de comprendre un peu plus la mentalité de celui-ci. Un tempérament de leader, qui transpire sur son style de jeu : "Pour construire un match, j’ai besoin d’avoir des responsabilités, de sentir que j’ai du boulot à abattre. J’ai toujours aimé être capitaine, avoir un peu de leadership sur mes avants, travailler avec l’équipe". Une attitude que l'on a pu observer sur le pré, et ce malgré son jeune âge.

Top 14. Retour sur le très bon match de Nolann Le Garrec face à ClermontSouvent comparé à Antoine Dupont, Nolann Le Garrec ne souhaite en revanche pas recopier son style de jeu. Bien qu'attentif à ce dernier, le Racingman veut construire sa propre identité, basée sur ses qualités : "Forcément, aujourd’hui, je regarde beaucoup Antoine Dupont. J’essaie de l’adapter à ma façon de jouer, à mes qualités. Ce serait une erreur de vouloir copier à l’identique certaines personnes (...) Il fait rêver tout le monde. Mais il est allé se le chercher, il a beaucoup travaillé. Il est récompensé de tout ce qu’il a fait. Moi, je continue de travailler et j’espère que je serai aussi récompensé de mes efforts. Mais, comme je l’ai dit, je n’essaie pas de copier un parcours et j’essaie de tracer mon chemin". Un objectif que le joueur du Racing est en train d'atteindre, tant il est reconnu actuellement comme l'un des meilleurs 9 de France. Certains le voient d'ailleurs comme le numéro 2 du Toulousain chez les Bleus, ce qui n'est pas une mince affaire au vu de la concurrence à ce poste.

Nolann Le Garrec, jeune Breton à la conquête du RacingEnfin, lorsque le sujet du XV de France vient sur la table, Le Garrec ne nie pas avoir eu quelques contacts avec le staff des Bleus : "Oui, j’ai réalisé quelques entretiens avec le staff de l’équipe de France pour échanger sur quelques points, mon jeu et le parcours à venir de l’équipe de France. Ils m’ont dit qu’ils avaient un œil sur moi (...) Aujourd’hui, l’équipe de France c’est le Graal pour tout joueur". Alors que la tournée au Japon se profile, il serait donc tout à fait probable de voir le prodige du Racing 92 en faire partie, surtout s'il continue sur sa lancée. À moins que lui et ses coéquipiers se qualifient pour la finale du Top 14, ce qui l'empêcherait de connaître pour la première fois le XV de France.

TOP 14. Découvrez les 10 révélations de cette année 2021 !