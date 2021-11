RUGBY. Qui est Rufus McLean, le jeune ailier écossais qui hante les cauchemars de l’arrière tongien ?

Le week-end dernier l’Écosse étrillait les Tonga en inscrivant pas moins de 60 points. De nombreux joueurs se sont montrés à leur avantage, notamment un nouveau capé, Rufus McLean.

L’Écosse a lancé ses tests d’automne de la meilleure des façons. Privé de son magicien Finn Russell ainsi que de son capitaine Stuart Hogg, le XV du chardon n’a pas tremblé une seule seconde face à une équipe des Tonga trop faible pour exister. Il ne fallait pas arriver en retard dans les tribunes de Murrayfield. Il n’a fallu que 7 minutes à la sélection écossaise pour inscrire le premier essai d’une longue série. Une réalisation signée Rufus McLean, le jeune ailier des Glasgow Warriors. Ce dernier, qui honorait sa première cap, s’offrira un doublé 8 minutes plus tard sur un magnifique cassage de reins dont l’arrière tongien en fait encore des cauchemars. C’était la fête sur les ailes écossaises puisque l’ailier droit Kyle Stein a claqué un triplé en l’espace de 17 minutes (22ᵉ, 33ᵉ, 39ᵉ). Il s’offrira même un quadruplé entre les perches à quelques secondes du coup de sifflet final. Un match totalement déséquilibré où les Tongiens n’ont à aucun moment mis en difficulté les joueurs de Gregor Townsend. Une bonne affaire pour les Écossais qui abordaient la rencontre avec une équipe rajeunie et peu expérimentée. Un moyen pour l’entraineur du Chardon de voir des nouvelles têtes. Des petits nouveaux qui ont répondu de la meilleure des manières comme l’ont montré les deux ailiers de la rencontre, qui jouaient respectivement leur premier et deuxième match pour le XV du chardon. Notamment le jeune Rufus McLean, qui nous a gratifiés de deux très belles actions. Mais qui est cette nouvelle pépite écossaise ?

Récemment connu sur la scène internationale, McLean a tout du bon élève. Né à Boston, il passera toute sa scolarité en terre écossaise. Il y fera l’entièreté de ses classes au sein de FOSROC Scottish Rugby Academy. Durant ses jeunes années, son niveau lui permettra de faire partie des équipes d’Écosse U16, U18. Mais c’est bel et bien lors de ses sélections U20 que l’ailier de 21 ans attirera l’attention des fans et des experts avisés. En 2020, il marquera le Tournoi des 6 Nations U20 par des performances impressionnantes. Il finira à 3 reprises dans l’en-but adverses durant la compétition pour seulement 4 matchs joués, avec un joli numéro face aux Gallois où il effacera 3 défenseurs avant de finir en terre promise. Des prestations qui lui ont permis, en 2020, de signer son premier contrat professionnel chez les Glasgow Warriors. Il a fallu cependant attendre avant de le voir sur les pelouses écossaises. Effectivement, c'est seulement lors de la 9ᵉ journée de PRO 14 que le jeune ailier des Warriors fera sa première apparition en professionnel. Une titularisation face à Édimbourg, avec une victoire à la clé. Il prendra part à 9 rencontres pour 8 titularisations cette année-là. 652 minutes de temps de jeu et 3 essais dont un exploit personnel de 60 mètres face aux Dragons, ont suffi pour séduire à nouveau le staff des Warriors. Rugby. Calendrier de l'Autumn Nations Series - Test Matchs de NovembreMême pas un an après la signature de son premier contrat pro, il est prolongé au sein de l’effectif des Warriors. Une prolongation logique pour l’intéressé : « Je suis très heureux de prolonger mon contrat avec les Warriors » avant de rajouter : « Glasgow est réputé pour développer les jeunes joueurs et j'aime l'environnement dans lequel je suis ». McLean ne tardera pas à répondre aux attentes placées en lui. Titulaire à l’aile lors des 5 premiers matchs de championnat. L’Écossais de 21 ans enchaîne les grosses performances et à déjà inscrit 2 essais. Des prestations qui ont tapé dans l’œil de la bonne personne. Il y deux semaines, il a été appelé par Greg Townsend pour préparer la tournée d’automne. Le week-end dernier, il honorait sa première titularisation face aux Tonga avec un doublé et dévoilait tout son talent au grand public. Un parcours quasiment parfait, qui ne fait que commencer.