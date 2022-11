RUGBY. Qui est ce Tricolore qui a époustouflé ce célèbre média par sa performance face aux Boks ?

Plusieurs joueurs du XV de France ont été alignés dans l'équipe type du week-end après la victoire des Bleus sur l'Afrique du Sud à Marseille.

Planet Rugby

Capuozzo (Italie)

Telea (NZ) - Brex (Italie) - Farrell (ANG) - Macalou (France)

Russell (ECO) - Williams (PdG)

Timoney (IRL) - Faletau (PdG) - Ollivon (France)

Etzebeth (AFS) - Woki (France)

Furlong (IRL) - Lucchesi (Italie) - Baille (France)



rte.ie

Capuozzo (Italie)

Telea (NZ) - North (PdG) - Farrell (ANG) - Macalou (France)

Healy (Munster) - Varney (Italie)

Timoney (IRL) - Faletau (PdG) - Ritchie (ECO)

Etzebeth (AFS) - Beirne (IRL)

Furlong (IRL) - Taukei’aho (NZ) - Genge (ANG)

Pundit Arena

Capuozzo (Italie)

Telea (NZ) - Porter (ANG) - McCloskey (IRL) - Arendse (AFS)

Smith (ANG) - Williams (PdG)

Papali’i (NZ) - Faletau (PdG) - Jelonch (France)

Ruzza (Italie) - Gilchrist (ECO)

Sinckler (ANG) - Lucchesi (Italie) - Schoeman (ECO)



theroar.com.au

Le Roux (AFS)

Kolbe (AFS) - North (PdG) - Farrell (ANG) - van der Merwe (ECO)

Russell (ECO) - Williams (PdG)

Papali’i (NZ) - Faletau (PdG) - Ritchie (ECO)

Etzebeth (AFS) - Skelton (Australia)

Laulala (NZ) - Taipei’aho (NZ) - Genge (ANG)

RUGBY. XV de France. Sekou Macalou a-t-il enfin montré qu'il était plus qu'un impact-player ?Après sa victoire sur l'Afrique du Sud, la France glisse plusieurs joueurs dans les équipes types du week-end. Tous les Bleus sont loin de faire l'unanimité. Mais on peut compter sur Planet Rugby pour mettre en avant les Tricolores. "OK, nous avons été époustouflés par la performance du grand flanker français Macalou à Marseille. On a toujours dit qu'il était tout à fait capable de jouer sur l'aile au niveau international et il l'a prouvé avec style samedi lors d'une brillante prestation sous pression." Pour la deuxième fois, le site anglais place également Ollivon en troisième ligne. Un choix logique tant le Toulonnais a été précieux pour les Bleus avec notamment deux ballons volés en touche face aux Boks. Un cran de devant, Woki, avec ses 22m ballon en main, 13 plaquages et 6 prises de balle en touche, a réalisé une prestation solide pour "un gars qui dépanne" à ce poste. Quant à Baille, il a été plus que solide en mêlée face aux puissants sud-africains et a marqué un essai crucial. RUGBY. Le XV de France peut-il vraiment terminer l'année à la première place mondiale ?