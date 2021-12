RUGBY. Quels joueurs de l'équipe de France ont intégré le XV type de l'année 2021 ?

Plusieurs médias ont dévoilé leur équipe type pour l'année 2021. Découvrez quels joueurs de l'équipe de France ont été plébiscités par la presse.

L'Equipe

15. J. Barrett (NZ)

14. Jordan (NZ), 13. R. Ioane (NZ), 12. Am (Afs), 11. Rees-Zammit (Pdg),

10. Ntamack (Fr), 9. Dupont (Fr),

7. Hooper (Australia), 8. Savea (NZ), 6. Kolisi (Afs)

5. Etzebeth (Afs), 4. Itoje (Ang)

3. Furlong (Irl), 2. Marchand (Fr), 1. Baille (Fr)

Planet Rugby

15. J. Barrett (NZ)

14. Jordan (NZ), 13. Am (Afs), 12. Kerevi (Aus), 11. Mapimpi (Afs),

10. Jalibert (Fr), 9. Dupont (Fr),

7. Kolisi (Afs), 8. Savea (NZ), 6. Lawes (Ang)

5. de Jager (Afs), 4. Etzebeth (Afs)

3. Tupou (Aus), 2. Montoya (Arg), 1. Kitshoff (Afs)

World Rugby

15. Hogg (Eco)

14. Jordan (NZ), 13. Kerevi (Aus), 12. Am (Afs), 11. Mapimpi (Afs),

10. Barrett (NZ), 9. Dupont (Fr),

7. Hooper (Australia), 8. Savea (NZ), 6. Kolisi (Afs)

5. Etzebeth (Afs), 4. Itoje (Ang)

3. Furlong (Irl), 2. Marx (Afs), 1. Baille (Fr)

Wales Online

15. J. Barrett (NZ)

14. Kolbe (Afs), 13. Radradra (Fid), 12. de Allende (Afs), 11. Koroibete (Aus),

10. Ntamack (Fr), 9. Smith (NZ),

7. Curry (Ang), 8. Alldritt (Fr), 6. Lawes (Ang)

5. Whitelock (NZ), 4. Woki (FR)

3. Tupou (Aus), 2. Mbonambi (Afs), 1. Kitshoff (Afs)

Le Midi Olympique

15. Hogg (Eco)

14. Penaud (Fr), 13. Kerevi (Aus), 12. Am (Afs), 11. Rees-Zammit (Pdg),

10. Mo’unga (NZ), 9. Dupont (Fr),

7. Jelonch (Fr), 8. Savea (NZ), 6. Kolisi (Afs)

5. Whitelock (NZ), 4. Jones (PdG)

3. Furlong (Irl), 2. Marchand (Fr), 1. Baille (Fr)

Ce n'est une surprise pour personne si Antoine Dupont a été plébiscité par une grande partie des médias au moment de concocter le XV de l'année 2021. Par contre, certains pourront s'étonner de voir Planet Rugby préférer Matthieu Jalibert à Romain Ntamack. Tandis que pour d'autres, c'est logique. "Romain Ntamack a peut-être produit la meilleure performance d'un demi d'ouverture cette l'année lors de la victoire de la France sur la Nouvelle-Zélande, mais il n'a pratiquement joué aucun test en 2021. Au lieu de cela, c'est Jalibert qui a mené l'attaque tricolore avec brio pendant la majeure partie de la campagne des Six Nations." Pour L'Equipe et Wales Online en revanche, c'est bien le Toulousain qui a dominé la concurrence au poste de numéro 10 cette année.



Certains de ses coéquipiers ont également brillé à l'image de Marchand au talonnage et Baille, préféré à Kitshoff par World Rugby. Jalibert n'est pas le seul Bordelais nommé puisque Woki a séduit le site gallois qui estime qu'il est l'une des raisons pour lesquelles la France est en confiance en vue de la Coupe du monde 2023. "Le deuxième ligne multi-tâche court comme un cerf, pousse fort dans les mêlées, saute haut en touche, gère au large comme un 3/4 et réalise des turnovers." Et comment ne pas évoquer Alldritt "décrit comme le moteur du pack français, un joueur qui ne cesse de travailler, que ce soit en attaque ou en défense. Il a joué un rôle clé dans la victoire contre la Nouvelle-Zélande."