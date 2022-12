RUGBY. Quels anciens joueurs du XV de France souhaitent le départ de Bernard Laporte ?

Plusieurs anciens joueurs du XV de France ont signé une lettre ouverte à Bernard Laporte l'invitant à quitter ses fonctions de président de la FFR.

RUGBY. Bernard Laporte poussé vers la sortie par le Comité d'éthique de la FFR, va-t-il suivre l'injonction ?Ce vendredi, Le Parisien a relayé une lettre ouverte "à Monsieur Laporte et à Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur de la Fédération Française de Rugby." Une tribune signée par de nombreuses personnalités politiques mais aussi sportives. Parmi elles, on trouve des noms bien connus du paysage rugbystique français comme Fabien Pelous et Abdelatif Benazzi, deux anciens capitaines de l’équipe de France. Mais aussi Julien Pierre ou encore Yannick Bru, qui a été entraîneur des Bleus et Louis Armary (ancien international, conseiller départemental en charges des Sports Hautes-Pyrénées). Leur message est clair : que Bernard Laporte se retire du poste de président de la FFR comme il l'a fait avec celui de vice-président de World Rugby. A l'image d'un capitaine d'une équipe, il se doit de montrer l'exemple. Et ce, même s'il est toujours présumé innocent dans l'attente du jugement de son appel.

Monsieur Laporte, soyez cohérent, soyez exemplaire et soyez responsable. Parce que la France ne peut être le parent pauvre de l’éthique, faites en France ce que vous avez fait à World Rugby.

Cette semaine, le comité d'éthique de la fédération lui a envoyé une injonction lui demandant de laisser la place. À huit mois de la Coupe du monde, les signataires de cette lettre ouverte appelle le comité directeur de la FFR à donner la parole aux clubs et à accepter leur décision, "en organisant des élections générales, gages d’apaisement et de rassemblement." Et ce, sans tarder car "la France ne peut être le parent pauvre de l’éthique". Pour rappel, Bernard Laporte a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris à deux ans de prison avec sursis pour corruption, trafic d'influence, prise illégale d'intérêts, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux.