Rugby. Que retenir de la défaite du Leinster face au Munster avant la finale de Champions Cup ?

Le Leinster a perdu en demi-finale de l’URC face au Munster. À quelques jours de la finale de la Champions Cup, les Irlandais ne se sont pas rassurés.

C’est le remake de la finale de l’année dernière. Le Leinster accueille, ce samedi, à l’Aviva Stadium La Rochelle en finale de Champions Cup. Une finale pour une nouvelle étoile. Alors que les Irlandais sont annoncés comme les favoris, ils ont fauté à domicile lors de la demi-finale d’United Rugby Championship face au Munster samedi dernier. Les Rochelais devront tirer les enseignements de cette défaite du Leinster pour mettre toutes les chances de leur côté afin de s’imposer.

Prendre tous les points possibles

Le Munster a parfaitement su se sortir du piège d’une des meilleures nations européennes et même mondiales. Le premier enseignement à retenir est de prendre au maximum les points. 11 des 16 points victorieux ont été inscrits par l’intermédiaire du jeu au pied. Deux pénalités, dont une à presque 50 mètres, une transformation et un drop à 3 minutes de la fin, ont permis aux Munstermen de s’imposer. Antoine Hastoy devra donc être précis face aux perches pour prendre toutes les unités nécessaires afin de vaincre l’ogre irlandais. Le n°10 de La Rochelle est d’ailleurs le meilleur réalisateur de cette édition de la Champions Cup avec 85 points. À lui de continuer…

Le défi physique

Les hommes de Ronan O’Gara le savent, mais le Leinster impose un jeu très physique lors des matchs. Et ils ont de quoi le faire avec peut-être la meilleure troisième ligne au monde actuellement composée du meilleur joueur au monde 2022, Josh Van der Flier, de Peter O’Mahony et Caelan Doris. Mais La Rochelle a du répondant avec Grégory Alldritt, Uini Ationio et ses 145 kg ou même encore Joël Sclavi et Levani Botia.

Par ailleurs, le seul essai du Munster lors de la demi-finale a été marqué après une longue séquence de pick and go sur la ligne du Leinster. Les Rochelais auront donc un gros combat à mener pour repartir d'Irlande avec une deuxième étoile sur le maillot.

Le Leinster n’est pas invincible à domicile

Cette saison, les hommes de Leo Cullen se sont inclinés à seulement deux reprises. La première avec une équipe très remaniée avant la réception du Stade Toulousain en demi-finale de Champions Cup sur la pelouse des Bulls. La deuxième, ce week-end face au Leinster où plusieurs cadres n’étaient même pas sur la feuille de match.

Mais face au Munster, il y avait tout de même une très belle équipe qui est tombée dans le piège. Ainsi le Leinster reste friable même à domicile. Maintenant, il y aura sûrement une autre composition samedi et une soif de revanche pour laver l’affront du Munster et de La Rochelle lors de la précédente finale.