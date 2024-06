RUGBY. Pro D2 ou Nationale ? Le verdict crucial de l'ARR sur le Biarritz Olympique attendu

Le Biarritz Olympique attend le verdict de l'Autorité de régulation du rugby ce lundi. L'avenir du club en Pro D2 dépend de cette décision cruciale.

Le suspense est à son comble. Alors qu'on pensait le Biarritz Olympique repris et sorti d'affaire, en coulisses tout n'est pas encore réglé. Ce lundi 10 juin, l'Autorité de régulation du rugby (ARR) annoncera enfin sa décision quant au maintien du club en Pro D2.

Après une audition intense ce mercredi, les nouveaux dirigeants du BO, sous la houlette de Shaun Hegarty et Arnaud Dubois, ont tenté de convaincre le gendarme financier de la viabilité de leur projet de reprise. La maire de Biarritz, Maider Arosteguy, présente à l’audition, s'est montrée résolue via Sud Ouest : "Nous avons fait tout ce que nous pouvions, nous n'avons plus qu'à espérer".

Cette décision cruciale intervient dans un contexte difficile pour le club basque. Avec une 14e place en Pro D2, loin des ambitions initiales, et des finances en berne, le BO doit impérativement trouver un million d'euros pour renflouer ses caisses. "L'Autorité de régulation a fait son travail. Elle a été dans l'exigence. Elle nous a ramené dans le cadre dans lequel elle voulait que nous nous retrouvions", commente la maire de Biarritz via France Bleu.

Ce défi financier est survenu après le départ tumultueux de l'ancien président Jean-Baptiste Aldigé et de l'actionnaire majoritaire Louis-Vincent Gave. En plus de cette somme, il faudra réunir trois millions supplémentaires pour lancer la prochaine saison, portant le budget total à neuf millions d'euros.

Malgré des soutiens potentiels il y a un mois, notamment le milliardaire Pierre-Édouard Stérin, le journaliste Pierre Fraidenraich et Pierre Rondinaud, dirigeant d'Horizon 7, l'ARR est restée sceptique face au manque de garanties financières claires.

Si lundi, l'autorité de régulation nous donne un feu vert définitif, on le devra en grande partie, mais pas que, mais en grande partie à Pierre-Edouard qui aujourd'hui s'inscrit dans un volet plutôt de gestion des infrastructures sportives. (Maider Arosteguy pour France Bleu)

La tension est donc à son comble alors que le BO attend le verdict. La rétrogradation en Nationale serait un coup dur, mais le club pourrait encore faire appel de cette décision. L’ARR, en reportant son jugement à lundi, laisse planer le doute.

Les joueurs, les dirigeants et les supporters du BO retiennent leur souffle. Une descente ne serait pas seulement une catastrophe sportive mais également économique, mettant en péril l'avenir même du club aux plus de 100 années d'existence.