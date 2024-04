RUGBY. Pro D2. Nouvelle Ère, Nouveaux Propriétaires : changement radical à 1€ symbolique au Biarritz Olympique

Le Biarritz Olympique entame une nouvelle ère : vendu pour 1€, trois ex-joueurs prennent les rênes de la formation basque, visant à restaurer la gloire du club.

Au cœur de la nuit, alors que la ville de Biarritz sommeillait paisiblement, une page se tournait dans l’histoire du célèbre club de rugby. Le Biarritz Olympique connaît désormais de nouveaux propriétaires.

Selon nos confrères de RMC Sport et de France Bleu, le BO a été cédé pour le symbole d’un euro par Louis-Vincent Gave à un trio passionné, composé de Shaun Hegarty, ancien centre passé par la formation basque, Filip Van Der Merwe (ex-Clermont), et Marc Baget, qui a porté les couleurs du BO et de Bayonne en 3e ligne.

Sud Ouest nous apprend que le premier cité "est à la tête d’une entreprise d’événementiel sportif Esprit Basque", tandis que le troisième est assureur. Quant à l'ancien Springbok, il "a plusieurs affaires basées à Biarritz, dont une entreprise de conseils en data et une start up de vélos hydrogène."

Ces trois anciens joueurs, imprégnés de l’esprit rugby par leurs parcours respectifs, sont désormais aux commandes. Leur projet ? Ramener le Biarritz Olympique au premier plan, une ambition qui ne peut que réchauffer le cœur des supporters.

J'ai reçu un appel des repreneurs. C'est une très bonne nouvelle, j'en suis très heureuse. (Maider Arostéguy, maire de Biarritz via France Bleu)

Le passage de témoin s’est opéré après des mois d’incertitudes, démontrant la complexité et l'attachement profond pour l'avenir du club. Ce trio, alliant expérience sur le terrain et visions nouvelles, promet d’insuffler une dynamique revitalisante au sein du BO.

L'annonce de cette vente coïncide avec une période sportivement délicate pour le club, actuellement en 14e position de Pro D2 et flirtant avec la zone de relégation. Cette situation critique rend le défi d’autant plus exaltant pour les nouveaux dirigeants.

Au-delà de cette transition de propriété, c'est un pool d’investisseurs qui est attendu pour rejoindre le projet et participer à la renaissance du club, selon les informations de RMC. Des noms et des ambitions qui seront, sans aucun doute, dévoilés lors de la future conférence de presse de Jean-Baptiste Aldigé, actuel président du BO.