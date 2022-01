RUGBY. PRO D2. Bernard Goutta est venu à Agen pour ‘‘stopper l’hémorragie’’

L’ancien entraîneur de Colomiers est arrivé à la tête du SU Agen avec la ferme intention d’inverser la tendance. Il veut mettre en place un projet sur le moyen terme.

Il commençait à vouloir faire le tour du monde, finalement il est arrivé à Agen. Bernard Goutta devait officier en Major League Rugby, puis voyager en Océanie du côté des Crusaders et de la Western Force, selon La Montagne. C’est bien en ce début du mois de janvier 2022 que le catalan a posé ses valises dans le Lot-et-Garonne. Sa mission ? Sauver le bateau agenais, à la dérive depuis de longs mois. Dans un entretien accordé à Midi Olympique, il explique ses ambitions pour le club. Dans un premier temps, le manager aimerait éviter la fuite des talents agenais vers les autres écuries. Il donne sa stratégie pour rassurer les jeunes joueurs : “Pour stopper l’hémorragie, il faut leur présenter des objectifs personnels et collectifs de qualité. Se maintenir avant de retrouver le haut, voire très haut niveau, cela va en ce sens. La construction d’équipe, le management, le système de jeu, les infrastructures… Le club prend un virage et nous voulons garder les joueurs dans cette aventure.”

Ensuite, l’ancien joueur de l’USAP décrit un projet de trois ans dans lequel il aimerait emmener le club. Le but ? Redonner de la confiance à l’effectif à travers des objectifs clairs. Il développe son idée : “Dans un premier temps, nous sommes dans l’urgence, donc je ne veux rien d'autre que le maintien. Ce n’est qu’à l’intersaison que nous allons basculer et construire vraiment. Le but est de retrouver le haut du tableau de cette Pro D2, jouer des phases finales, et essayer de retrouver le Top 14 par la suite. Quand je vois l’outil de travail qui est en train de se construire à Agen, le club n’aura strictement rien à envier à des clubs de Top 14. Je suis impressionné par les infrastructures.” Bernard Goutta a fait de la direction des avants sa spécialité à travers ses passages dans les staffs de l’USAP et de l’ASM. Pour compléter au mieux son staff, il sera accompagné de l’ancien joueur et entraineur du SUA : Christophe Deylaud. “Monsieur Plus” sera présent afin d’encadrer les arrières, un rôle similaire à celui occupé lors de ses précédents passages au club.