RUGBY. Pour vous, c'est quoi le beau jeu ? Vos meilleures réponses

Le beau jeu, c'est le collectif, quand tu as toute une équipe solidaire prête à tout quoi qu'il arrive, c'est pas le star system et ses individualités, le beau jeu, c'est l'esprit d'équipe !

Le beau jeu pour moi il part d'une réception des avants en touche ou lors de l'engagement. Avec derrière de la percu du nettoyage pour ensuite ouvrir aux 3/4 qui se lance dans des contre-pied et feinte de passe pour finir à l'essai juste après que chacun est touché du ballon. Et surtout donner le meilleur de soi, c'est la meilleure manière de respecter l'adversaire. Le beau jeu, c'est ça selon moi.

Le beau jeu, c'est une question de variation. Quelque soit l'action effectuée, si c'est répété, on s'ennuie. Une alternance de passes, de gros tampons, de petit coup de pied à suivre, de sautée, de redoublée, de chistera, de grosse chandelle et des coups de tatane de mammouth pour jouer l'occupation. Un rugby complet. C'est ça le beau jeu. Et même si y'a pas d'essai ou quoi à la clé, ce n'est pas grave. Des défenses héroïques à 1m de l'en-but avec des corps sacrifiés sur la ligne, c'est tout aussi beau à voir.