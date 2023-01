RUGBY. Possible fin de carrière à seulement 22 ans pour le fils de Raphaël Ibanez, atteint d’une leucémie

Ce mercredi, le club de Blagnac a annoncé via un communiqué la fin de saison de l'un de ses joueurs, qui n'est d'autre que Matéo Ibanez, le fils du manager du 15 de France.

Voilà des nouvelles que l'on n'aime pas entendre. Ce mercredi, à travers un communiqué officiel, le club de Blagnac, qui évolue en troisième division (Nationale 1), a annoncé la fin de saison de l'un de ses joueurs, Matéo Ibanez. Fils de Raphaël, le joueur de 22 ans, qui évolue au poste de flanker, est donc contraint de suspendre sa carrière, la faute à une leucémie : ''Atteint d'une leucémie, la saison de Matéo s'arrête ici pour laisser place à un autre match qu'il va mener avec courage face à la maladie. Courage étant le mot le plus juste pour décrire l'état d'esprit dont fait preuve notre flanker. Sa maturité, sa combativité et sa résilience l'accompagnant sur la voie de la guérison et d'un combat qu'il va remporter''. Une nouvelle qui résonne comme un énorme choc pour les joueurs, mais aussi pour sa famille. Si pour l'heure, il n'est question que d'une fin de saison, il faudra attendre plusieurs mois avant de savoir si Matéo pourra rejouer au rugby. Le Rugbynistère tient donc à apporter tout son soutien à Matéo, ainsi qu’à l’ensemble de ses proches.

