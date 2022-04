RUGBY. Equipe de France. Raphaël Ibañez endeuillé par la mort tragique de son ami d'enfance

En vacances en Espagne, le manager des Bleus Raphaël Ibañez a assisté à la noyade d'un de ses amis d'enfance lors d'une sortie en Kayak.

Le manage de l'équipe de France Raphaël Ibañez est endeuillé par la disparition de son ami d'enfance Fabrice Labarrière (âgé de 48 ans), comme nous l'apprend Sud Ouest ce mercredi. Les deux hommes se trouvaient sur la rivière Deva au nord de l'Espagne pendant une sortie de Kayak, lorsque Fabrice, ancien deuxième ligne, fut emporté par le courant et tomba de son bateau, se retrouvant bloqué dans un remous sous un rocher et des branches. Le manager des Bleus a fait tout son possible pour secourir son ami, mais en vain. Après plusieurs heures d'intervention, le corps de Fabrice a été extrait de la rivière et sera rapatrié en France très prochainement. Une intervention délicate qui soulignait la difficulté de la descente, "dans une zone difficile, où il faut être expérimenté", et "qui n'est généralement pas utilisée", selon des associations du tourisme local. L'ancien talonneur et capitaine de l'équipe de France n'a pas réagi à chaud face à ce drame.

Le Rugbynistère tient à témoigner tout son soutien et ses plus sincères condoléances à la famille de Fabrice Labarrière, ainsi qu'à ses proches.