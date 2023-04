RUGBY. On n'avait pas vu venir le secret inattendu de Flament pour garder la tête froide avec le XV de France et Toulouse !

Dans un entretien accordé à L’Équipe, le jeune Toulousain dévoile une passion différente du rugby et qui lui permet de briller en club et en sélection.

Dans le sport de très haut niveau, le mental joue énormément. Lors des grosses échéances internationales, en sélection, ou des phases finales, en club, il est même l’un des principaux facteurs à prendre en compte. Cette idée, Thibaud Flament l’a bien comprise. Pour se prémunir d’une éventuelle faillite mentale (ou d’une perte de mémoire) dans les grands et petits moments, le Toulousain a une habitude bien à lui : il écrit.

De ce qu’il semble expliquer dans un entretien réalisé auprès de L’Équipe, Thibaud Flament n’a pas la prétention de vouloir devenir Victor Hugo. Et même si c’est tout ce qu’on lui souhaite, sa carrière de rugbyman semble lui suffire. En effet, si le deuxième ligne polyvalent touche à la plume, c’est avant tout pour organiser ses pensées. En clair, le joueur décrit cette passion méconnue de cette manière :

J'écris beaucoup. Même si je me fais un peu chambrer avec ça, j'aime bien coucher sur papier ce que je ressens la veille des matches. J'y relate comment s'est déroulée la semaine, comment j'aimerais que le match se passe. Écrire me permet de poser un cadre, et ça m'aide à m'enlever de la pression, à me motiver, à me mettre en mode compétition. En général, je fais une bonne nuit derrière et le lendemain, je suis prêt.”

Arrivé sur le tard dans le monde du rugby professionnel, il confie les origines de cette passion. D’après ses dires, il aurait commencé à prendre des notes durant son échange universitaire en Argentine, entre 2017 et 2018. Cela l’aiderait notamment à faire le tri dans ses idées et l’ancien joueur des Wasps confie qu’il a “toujours [son] carnet à portée de main.”

Flament, une progression fulgurante

Visiblement, la technique marche bien depuis son arrivée dans l’Hexagone. Débarqué à Toulouse en 2020, il intègre l’équipe de France un an après. Avec une courbe de progression exponentielle sur ses 3 dernières saisons, il s’est offert une place de titulaire chez les Bleus. Initialement présenté en tant que remplaçant temporaire de Cameron Woki dans la cage, les prestations observées durant ce Tournoi des 6 Nations 2023 lui promettent un nouveau statut dans l’avenir. En attendant, le natif de Paris doit conclure en beauté sa saison du côté du Stade Toulousain.

