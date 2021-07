RUGBY. OFFICIEL. Mise en place générale du PASS SANITAIRE dans les clubs de rugby amateur

Le Pass Sanitaire sera exigé dès ce vendredi pour entrer dans l'enceinte d'un club pour toutes les personnes de plus de 17 ans.

Amateur. Vaccin obligatoire ou préconisé ? La réponse de la FFRC'était une des questions du moment chez les rugbymen amateurs : faudra-t-il être vacciné pour jouer au rugby ? La Fédération française de rugby a répondu à cette interrogation via un communiqué : "Le Bureau Fédéral de la FFR a validé à l’unanimité la mise en place du PASS SANITAIRE dans l’ensemble des clubs de rugby amateur." Aussi, chaque personne de plus de 17 ans devra présenter un pass sanitaire pour entrer dans l'enceinte du club. Et ce, dès aujourd'hui. "Le contrôle du PASS SANITAIRE, sera effectué par un scan du QR code avec l’application du gouvernement «TousAntiCovid Verif", explique le communiqué. Le réseau de Covid Managers sera chargé d’accompagner les clubs dans le déploiement de cette action. "Par cette décision la FFR et son Président prennent toutes leurs responsabilités et participent en conscience à la politique de vaccination générale indispensable à une sortie de crise rapide", explique Serge Simon.

Suite à l’allocution du Président de la Républiqueet à l’adoption du décret n° 2021-955 en date du 19 juillet 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire, la FFR en tant que fédération délégataire du service public, souhaite participer activement à cet effort national en soutenant la mise en place la plus générale du PASS SANITAIRE.



Dès aujourd’hui, toute personne de plus de 17ans devra, pour entrer dans l’enceinte du club, présenter un PASS SANITAIRE sous format numérique ou sur papier.



Il est à noter que compte tenu de la situation spécifique de certaines catégories de personnes, l’obligation du PASS SANITAIRE est repoussée au 30 août pour les jeunes de 12 à 17 ans et les salariés des lieux et établissements recevant du public.



Le contrôle du PASS SANITAIRE, sera effectué par un scan du QR code avec l’application du gouvernement «TousAntiCovid Verif»