RUGBY. Northampton invente un nouveau concept des plus audacieux dans sa composition en Champions Cup

Après le coup des 3 numéros 8, ou bien celui des 2 ouvreurs titulaires, Northampton a une fois de plus innové face au Munster en Champions Cup !

Une formule avec 4 deuxièmes lignes

S'il n'est pas rare de voir Northampton (comme le XV d'Angleterre) aligner 3 deuxièmes lignes avec Lawes descendant souvent d'un cran, en titulariser 4 n'est pas si anodin. Pour densifier leur pack face à un Munster réputé pour la densité du sien, les Saints n'ont en effet pas hésité à positionner Salakaia-Loto en 6 et Lawes en 7, rappelant d'ailleurs à l'Australien ses premières années sous le maillot des Wallabies. Pour se charger de l'attelage, Moone et Ribbans ont été titularisés, faisant alors peser un plus la mêlée des Saints, avec un total se rapprochant des 940 kg ! À savoir que ces 4 géants sont tous des deuxièmes lignes de formation, dépannant de manière exceptionnelle sur le flanc de la mêlée. Tant de taille et de poids n'ont malheureusement pas suffi à venir à bout du Munster. En effet, les coéquipiers de Courtney Lawes se sont inclinés 27 à 23 en Irlande, malgré un carton rouge reçu en première mi-temps pour leurs adversaires. Toutefois, ce dispositif est une première pour la formation anglaise cette saison, qui était privé de leur puissant numéro 8, Juarno Augustus.

RUGBY. Plus de 300 millions de dettes pour les clubs anglais ! La Premiership en route vers un désastre ?

5 Saints avec le XV de la Rose

Club historique du championnat d'Angleterre, Northampton fournit, chaque année, bons nombres de joueurs à la sélection anglaise. Cette saison, cinq joueurs ont été appelés par l'encadrement de Steve Borthwick pour préparer le Tournoi des 6 Nations. Parmi eux, nous pouvons retrouver l'inépuisable Courtney Lawes, ainsi que Lewis Ludlam qui avait participé au dernier Tournoi des 6 Nations. Ensuite, charnière des Saints est également de la partie avec Alex Mitchell qui ne compte qu'une petite sélection et Fin Smith qui intègre pour la première fois le groupe de l'Angleterre à seulement 20 ans. Tommy Freeman est aussi convoqué, et représente la jeune garde anglaise.

6 NATIONS. Personne n'en parle mais l'Angleterre va probablement se créer la meilleure 3ème ligne du monde