RUGBY. Non retenus avec les Bleus, quels Tricolores pourront briller face aux All Blacks ?

Les Barbarians britanniques affronteront les All Blacks en novembre. Teddy Thomas et Camille Chat font partie des joueurs sélectionnés.

15 DE FRANCE. ''Il y a des gens devant moi qui méritent largement plus une sélection'' estime Teddy ThomasIl y a peu, Teddy Thomas confiait ne pas avoir le niveau pour jouer avec l'équipe de France. "Il y a des gens devant moi qui méritent largement plus une sélection". Arrivé à la Rochelle durant l'intersaison, l'ailier n'est pas encore au niveau qu'il espérait. Le train de la Coupe du monde va-t-il lui passer sous le nez sans qu'il puisse embarquer ? Ses performances en Top 14 ainsi qu'en Champions Cup pourraient lui permettre de retrouver les Bleus avant le Mondial. Mais les opportunités de briller au niveau international vont se réduire à mesure que les semaines vont passer. Heureusement, il existe d'autres moyens de se montrer face aux meilleures nations du monde : les sélections des Barbarians. TRANSFERT. Top 14. L'excellent Joe Marchant au Stade Français pour faire oublier le flop Laumape ?L'ancien joueur du Racing 92 fait partie des éléments retenus avec la version anglaise de cette célèbre sélection de joueurs, au même titre que l'Irlandais John Ryan et l'Anglais Joe Marchant. Sachez que les Barbarians britanniques affronteront les All Blacks le 13 novembre prochain. Si d'aventure Thomas devait briller contre la Nouvelle-Zélande, nul doute que Fabien Galthié ne manquerait pas de lui envoyer un petit sms de félicitations. Et plus si affinités. L'ailier ne sera pas le seul Tricolore à se voir donner une chance face à Beauden Barrett et cie. En effet, son ancien coéquipier au Racing 92 Camille Chat a également été retenu à l'instar de George Bridge ainsi que Zach Mercer du MHR et le puissant Josua Tuisova.

Teddy Thomas 🇫🇷

John Ryan ☘️

Joe Marchant 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



Les Barbarians seront coachés par l'Irlandais de la Rochelle Ronan O'Gara et l'excellent Scott Robertson des Crusaders. Ce dernier avait notamment été plébiscité pour remplacer Ian Foster cet été lorsque les All Blacks étaient dans le dur après les tests face à l'Irlande et lors du Rugby Championship. On peut imaginer qu'il aura à coeur de donner le maximum afin que ses protégés temporaires soient à la hauteur de l'événement. En face, Foster voudra, lui aussi, sortir de ce match la tête haute. Un succès des Barbarians de Robertson ferait les choux gras de la presse néo-zélandaise. Loin de ces histoires, Teddy Thomas, lui, n'aura qu'une idée en tête, performer à son meilleur niveau. 15 DE FRANCE. Teddy Thomas, l’ailier supersonique aussi critiqué qu’adoré