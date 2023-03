RUGBY. Melvyn Jaminet (Toulouse) aurait mieux fait de rester à l'USAP, l'avis tranché de ce président de Top 14

Pour le président de l'USAP François Rivière, l'arrière du 15 de France Melvyn Jaminet ne s'éclate pas tant que ça sous les couleurs du Stade Toulousain.

Le débat brûlant : Jaminet ou Ramos à l'arrière du 15 de France pour le 6 nations ?Après trois matchs dans le Tournoi des 6 Nations, Melvyn Jaminet n'a toujours pas joué la moindre minute avec l'équipe de France. Et ce, alors qu'il avait été titulaire à cinq reprises en autant de matchs lors du Grand Chelem. Pour l'heure, le staff tricolore lui préfère Thomas Ramos. Son coéquipier au Stade Toulousain enchaîne les prestations sérieuses. Auteur d'un essai contre l'Ecosse la semaine passée, il semble bien parti pour démarrer à l'arrière contre l'Angleterre et le Pays de Galles. L'ancien joueur de l'USAP aura-t-il sa chance ? Rien n'est moins sûr compte tenu de la stratégie de l'encadrement tricolore avec un banc à six avants et deux trois-quarts. Fabien Galthié et ses adjoints comptent néanmoins sur lui dans ce Tournoi et on peut imaginer qu'il sera de l'aventure à la Coupe du monde. Melvyn Jaminet se retrouve un peu dans la situation de Ramos, il y a quelque temps. Et ce, alors qu'il semblait s'être installé à l'arrière. En équipe de France comme à Toulouse, il semble pour l'heure être le numéro 2 au poste. Ce qui fait dire à son ancien président François Rivière dans L'Equipe qu'il aurait sans doute mieux fait de rester à l'USAP à l'instar de certains éléments partis dans d'autres formations de Top 14.

Je ne suis pas certain qu’Enzo Forletta s’éclate tant que ça à Montpellier, pas plus que Melvyn Jaminet à Toulouse où il se retrouve dans une concurrence de dingue. Il aurait peut-être été encore plus en valeur dans un club comme l’USAP.

Le dirigeant catalan d'évoquer également Alban Roussell qui ira à Lyon après avoir quitté Perpignan pour l'UBB. L'USAP a perdu de plusieurs très bons éléments ces dernières années et ça va continuer puisque l'ouvreur Tristan Tedder est amené à jouer pour le Racing 92. Saura-t-il s'imposer alors que Finn Russell est sur le départ ? Rivière estime qu'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs n'est pas forcément l'option idoine. "Vous remarquerez que certains joueurs qui ont quitté le club, ce qui nous a parfois agacés, n'ont pas eu pour autant une magnifique carrière dans d'autres clubs." On peut cependant comprendre que les joueurs aient envie de joueur la Champions Cup et de jouer autre chose que le maintien. Évoluer dans une formation de haut de classement, c'est jouer le titre et c'est aussi se donner plus de chance d'être sélectionné. Et ce, même si Jaminet a prouvé qu'on pouvait partir en tournée avec le 15 de France sans même avoir participé à un match de Top 14.