RUGBY. Meilleur joueur du Tournoi 2022 : les supporters anglais encensent Grégory Alldritt

Nommé pour le titre de meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations 2022, Grégory Alldritt a la préférence des supporters britanniques.

RUGBY. 6 Nations. Dupont et Alldritt nommés pour le titre de meilleur joueur du TournoiAntoine Dupont sera-t-il à nouveau élu meilleur joueur du Tournoi des 6 Nations. Le demi de mêlée de l'équipe de France a été nommé au même titre que son copain Grégory Alldritt et l'Irlandais Josh van der Flier. Que le trophée revienne à l'un des Tricolores, d'aucuns diront que c'est tout le travail des Bleus qui sera récompensé après le Grand Chelem. Personne n'a oublié ces images où, à tout de rôle, Alldritt et Dupont se sont offert leur médaille de meilleur joueur du match. Nul doute qu'ils seront heureux pour leur coéquipier qu'importe le résultat des votes. Dans le cas présent, il ne pourra cependant y avoir qu'un seule meilleur joueur du Tournoi.

Certains observateurs ont sans doute leur préférence. Outre-Manche, c'est le Rochelais Grégory Alldritt qui récolte les louanges des supporters. Morceaux choisis :

Dupont obtient les applaudissements mais Alldritt pour moi. La quantité de travail qu'il accomplit est incroyable. Sans son envie et sa ruse, les arrières français ne pourraient pas jouer.

D'accord, il est à la fois un joueur super talentueux et un dur à cuire. Cela me rappelle Magne, qui était un autre grand 3e ligne français.

Si Alldritt avait la vitesse de Magne, il serait une bête absolue.

Alldritt était un cheval de trait en arrière-plan mais malheureusement Dupont obtiendra la gloire.

3 prétendants incroyables et il est clair que Dupont brille le plus, mais il ne peut y parvenir que grâce au jeu d'Alldritt.

Alldritt est à la base du jeu français. Il me rappelle Richard Hill avec son rythme de travail et sa consistance.

Alldritt point final. Tout ce qu'il a fait a donné à Dupont sa liberté de jeu.

J'adore Dupont mais Alldritt a été une bête absolue dans tous les aspects du jeu et cela de manière constante tout au long du tournoi !

