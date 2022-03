RUGBY. 6 Nations. Dupont et Alldritt nommés pour le titre de meilleur joueur du Tournoi

Le demi de mêlée et capitaine du XV de France Antoine Dupont, ainsi que Grégory Alldritt, sont tous deux nommés pour le titre de meilleur joueur du Tournoi.

Deux jours après, on ne se lasse toujours pas de cette phrase : les Bleus ont remporté le Grand Chelem ! 12 ans après, la bande à Antoine Dupont a dominé les débats, face à ce qui se fait de mieux en Europe. Une performance majuscule de tout un groupe, qui a su être à la hauteur durant l’intégralité du Tournoi. S’il est parfois difficile de dégager des individualités d’un collectif aussi fort, le demi de mêlée et capitaine du XV de France, Antoine Dupont, apparaît tout de même comme une évidence. En effet, le Toulousain a encore une fois brillé, avec notamment des matchs de haute-voltige face à l’Irlande et l’Angleterre. Des performances qui l’ont poussé à être nommé pour le titre de meilleur joueur de ce Tournoi 2022, avec l’Irlandais Josh Van der Flier et de… son compère gersois, Grégory Alldritt !

RUGBY. Grand Chelem, Dupont, les réseaux sociaux s'enflamment devant France/AngleterreLui aussi stratosphérique durant cette compétition, le troisième ligne centre du XV de France a sans cesse fait avancer son équipe, que ce soit défensivement ou offensivement. En témoigne son travail sur l'essai d'Antoine Dupont face aux Anglais. Il est également le joueur ayant effectué le plus de turnovers (6), égalité avec Itoje, Dombrandt et Halafihi. Vous pouvez voter dès à présent pour l’un de ces 3 joueurs, et ce jusqu’à mercredi. Alors, qui de Dupont, Alldritt ou Van der Flier succèdera à l’Écossais Watson ?

