RUGBY. Meafou absent de la Coupe du monde, est-ce si dommageable pour le XV de France ?

World Rugby a décliné la demande de la Fédération Française de Rugby pour rendre Emmanuel Meafou éligible à la prochaine Coupe du monde.

Il était particulièrement attendu sous la tunique bleue. Mais, ce samedi 24 juin au soir, les espoirs de voir Emmanuel Meafou avec le coq en septembre prochain se sont effondrés. En effet, la Dépêche du Midi et le Midi Olympique ont annoncé que le joueur ne disputerait pas la Coupe du monde 2023 en France. Sa demande l’éligibilité aurait été refusée par World Rugby, alors que le joueur, de son côté, est toujours en attente d’un passeport français. L’instance internationale s’est fiée au nouveau règlement sur l’éligibilité pour appuyer sa décision, alors qu’une exception avait eu lieu avec les All Blacks l’an dernier. RUGBY. Emmanuel Meafou absent plusieurs semaines, quid de sa participation à la Coupe du Monde ?Arrivé en France en décembre 2018, l’aventure en bleu se retarde donc de quelques mois pour le colosse d’origine australienne. Depuis plusieurs années, le deuxième ligne massif a déclaré à maintes reprises sa volonté de jouer avec le XV de France à l’avenir. Une passion qui devra attendre le mois de février 2024 à l’occasion du prochain Tournoi des 6 Nations.

Meafou, le cinquième homme du pack

À quelques semaines du trophée mondial, cette actualité apaise les débats sur la concurrence en bleu. Si Emmanuel Meafou avait pu jouer sous les ordres de Fabien Galthié à la fin de l’été, sa présence aurait, sans grand doute, bousculé pas mal de choses au mondial. Massif (2,03 mètres, 140 kg) et inarrêtable sur les derniers mètres, le Toulousain a représenté une arme de choix pour Ugo Mola et son staff cette saison. S’il avait dû jouer en bleu, le sélectionneur aurait sûrement fait le choix de l’aligner en 5.

Depuis 2021, Fabien Galthié privilégie une cage aux profils variés. En numéro 4, on retrouve un deuxième ligne polyvalent, rapide, excellent plaqueur et habile avec le ballon. Avec Cameron Woki titulaire dans un premier temps, c’est finalement Thibaut Flament qui semble avoir pris l’ascendant. Sur ses feuilles de matchs, c’est un profil proche d’un troisième ligne aile bis qui supporte cette tâche, il est donc compliqué d’imaginer le profil de Meafou correspondre à ce jeu. En parallèle, là où son arrivée faisait saliver les plus curieux, le rôle du numéro 5 sous Galthié parais lui être prédestiné à l’avenir. Impactant, solide et mobile, celui qui a grandi à Melbourne été attendu dans ce rôle.

RUGBY. CHAMPIONS CUP. ''J'adore ce pays'', Emmanuel Meafou évoque son avenir avec le XV de France

Willemse et Tao' : une cage déjà bien tenue

Néanmoins, le rôle de “deuxième ligne destructeur” a déjà bien été comblé depuis la prise de fonction de l’actuel sélectionneur. Avec Paul Willemse et Romain Taofifénua, Fabien Galthié a trouvé un duo de choc qui marche à merveille depuis 2019. Plus solide à l’impact et amateur de charge dévastatrice à proximité des lignes adverses, Paul Willemse rappelle Emmanuel Meafou sur plusieurs points dans son style de jeu. D’un autre côté, Romain Taofifénua, excellent sur la plupart de ses entrées en bleu, offre un profil différent. Toujours massif et impactant, même si à moindre mesure que les deux précédemment nommés, il est également un véritable poison pour les avants adverses. Roublard dans les rucks et nageur invétéré dans les mauls, le Lyonnais aura 33 ans lors de la prochaine Coupe du monde et pourrait vivre son dernier tournoi.

Ainsi, la question autour de l’intérêt de Meafou peut se poser. Certes, le joueur a su montrer ses qualités en Top 14 et en Champions Cup cette saison, mais est-ce si grave de le voir absent de la Coupe du monde. Pour le joueur, la nouvelle sera sûrement dure à digérer, mais pour l’intérêt sportif du groupe, la bonne dynamique observée jusqu’alors restera la même. D’autant plus, Willemse et Taofifénua pourront se conforter dans leur rôle de doyen aux qualités variées et ayant assuré leurs places sur les quatre dernières années. En effet, le duo de numéro 5 représente la paire titulaire/finisseur la plus ancienne et expérimentée du groupe France. Une maturité qui est rare au sein des élus désignés par Fabien Galthié pour préparer la Coupe du monde, en profiter encore un peu plus jusqu’à octobre prochain ne sera certainement pas un mal. D'autant plus, une mise sur le banc de ces deux joueurs à l'occasion de la Coupe du monde aurait des airs de punition au goût amer, tant les deux joueurs ont été bons depuis 2019. Mais, que Meafou ne s'inquiète pas, car le futur lui appartient.

RUGBY. Cette stat impressionnante qui prouve qu'Emmanuel Meafou est l'un des meilleurs 2es lignes du monde !