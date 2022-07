RUGBY. Maxime Médard garde un goût ‘‘amer’’ de sa dernière saison au Stade Toulousain

Maxime Médard a été pendant longtemps l’une des coqueluches d’Ernest Wallon. Désormais, il construit sa vie hors des terrains.

S’il déclare laisser derrière lui une carrière “sans regret et sans rancune”, Maxime Médard a cependant livré un sentiment plus mitigé sur sa toute fin de carrière. Pour Rugbyrama, l’ancien joueur du Stade Toulousain évoque une dernière saison au goût amer. Au début hésitant, selon notre confrère, sur le “goût (que lui) laissera (sa) dernière saison” chez les rouge et noir, il déclare : “Si je dis ce que je pense, comme je l’ai toujours fait, il est un peu amer. Mais je préfère garder les bons souvenirs. J’ai réalisé la carrière que je souhaitais, sans regret et sans rancune.” Ensuite, il développe son sentiment en détaillant les craintes qui ont pu lui traverser l’esprit : “Mais pour la fin, tu peux te faire plein de scénarios. Il peut y avoir la blessure, la saison compliquée du club, des performances pas bonnes… Voilà, j’ai eu la chance de faire mon dernier match contre Biarritz. Le reste a été difficile. Mais j’accepte et j’avais surtout besoin de passer à autre chose, d’avancer.”

TOP 14. Maxime Médard. ''C'est le dernier témoin de l'ère Guy Novès''

Pour son dernier exercice sous le maillot du Stade Toulousain, il a foulé le pré à 20 reprises. Parmi ces dernières, il a connu 15 titularisations toutes saisons confondues. Durant sa carrière en club, il aura porté les couleurs de la Ville Rose à 367 reprises et inscrit 114 essais sur l’ensemble des compétitions. Par ailleurs, le natif de Toulouse aura connu 8 titres majeurs avec son club (5 Brennus et 3 Coupes d’Europe). Il est également le quatrième joueur à avoir inscrit le plus d’essais en Top 14 avec 91 arrivées en Terre promise.