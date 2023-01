RUGBY. Mauvaka, Ford… Le XV des absents avant le 6 Nations est impressionnant !

Alors que le Tournoi des 6 Nations approche à grands pas, de nombreux cadres de chaque équipe sont malheureusement forfaits. De quoi en faire une équipe plus que compétitive.

Danty, Sexton, Garbisi... Quelles nations sont les plus handicapées par les blessés avant le 6 Nations ?Le week-end du 4 février 2023, débutera le Tournoi des 6 Nations. Une compétition toujours aussi spéciale, dans laquelle s'affronte les meilleures équipes d'Europe. Oui mais voilà, comme avant chaque grand rendez-vous, certaines stars seront indisponibles, pour cause de blessure ou autre. Parmi elles, il y a bien sûr les Tricolores Woki, Mauvaka ou encore Lucu, mais aussi les Garbisi, Ford et Ioane. Une pléthore de bons joueurs, qui constitueraient à eux seuls un XV de départ plus que compétitif ! Et si dans le lot, certains pourraient rejoindre l'aventure en cours de Tournoi (Furlongh, Lucu), il n'en reste pas moins que ces derniers seront à priori indisponibles pour le début de la compétition. À noter que dans ce XV, nous avons décidé d'y intégrer Emmanuel Meafou, qui, malgré certaines rumeurs, ne pourra pas porter le maillot du 15 de France avant novembre 2023. Selon vous, cette équipe serait-elle capable de remporter le Tournoi des 6 Nations ?

