RUGBY. Matchs, horaires et stades : tout ce qu’il faut savoir sur les quarts de finale de la Coupe du monde

Les affiches des quarts de finale de la Coupe du monde de rugby 2023 en France sont désormais connues.

Ce dimanche 8 octobre au soir, la rencontre entre les Fidji et le Portugal a scellé les dernières attentes autour des quarts de finale de la Coupe du monde de rugby. En effet, le résultat de l’ultime match toulousain envoie les Océaniens vers un nouveau quart de finale dans leur histoire. Désormais, les phases de poules de la Coupe du monde de rugby 2023 sont terminées.

France, Irlande, etc. Les favoris sont en forme !

Première constatation, aucun des favoris ne manque au rendez-vous de ces quarts de finale. L’Écosse avait instigué le doute dans les esprits avant les hostilités de la tumultueuse Poule B. Néanmoins, les Irlandais et Sud-africains ont écarté les Nords-britanniques sans grandes difficultés.

Dans la Poule A, il n’y a pas non plus eu de grande surprise. Si l’Uruguay a embêté les Bleus sans parvenir à gagner, cela reste la seule dynamique inattendue du groupe. En effet, le XV de France et la Nouvelle-Zélande se sont départagés les premières places du groupe sans réelles oppositions.

Dans la Poule C, le suspens s’est fait sentir. Avant les premiers matchs, il était difficile d’imaginer l’ordre dans lequel les différentes équipes seraient agencées quelques semaines plus tard. Totalement remis sur pied, le Pays de Galles s’est octroyé une solide première place de son groupe. Ensuite, les Fidji et l’Australie se sont disputé le second billet pour les quarts devant une Géorgie attentiste et un Portugal remuant.

Dans la Poule D, l’Angleterre a rongé son frein et a adopté un jeu minimaliste et sans envolée. Gestionnaires et apathiques offensivement, ils ont néanmoins dominé le Japon et l’Argentine pour obtenir la première place de leur groupe. Des faits de jeu bienheureux et un excellent George Ford sur les deux premières rencontres ont été salvateurs. Derrière eux, l’Argentine a remporté le match de la peur face au Japon, s’octroyant ainsi un ticket pour les quarts.

Le Stade Vélodrome à Marseille et le Stade de France à Saint-Denis ont le luxe des quarts. Dès les demi-finales, seule l’enceinte francilienne va accueillir de nouveaux matches. Les phases à élimination directe de cette Coupe du monde de rugby 2023 sont à suivre du 14 au 28 octobre prochain.

Planning complet des quarts de finale :

Samedi 14 octobre :

QF1 : Pays de Galles - Argentine (17h00 au Stade Vélodrome)

QF2 : Irlande - Nouvelle-Zélande (21h00 au Stade de France)

Dimanche 15 octobre :

QF3 : Angleterre - Fidji (17h00 au Stade Vélodrome)

QF4 : France - Afrique du Sud (21h00 au Stade de France)

