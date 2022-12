RUGBY. Quelle est cette arme imparable qui revient à la mode dans le rugby moderne ?

Parmi les gestes techniques qu'offre le rugby, la chistera ou encore le raffut n'a jamais cessé d'être présent. Cependant, un geste est de plus en plus visible, pour le plus grand bonheur des spectateurs.

Le fameux "petit par-dessus"

Dans un rugby de plus en plus basé vers le défi physique, un peu de douceur ne fait pas de mal. À l'instar des magiciens du ballon ovale tels que Dan Carter, Beauden Barrett ou encore Quade Cooper, nous avons en France notre spécialiste ! En effet, Matthieu Jalibert nous gâte chaque week-end presque de ce geste technique, qu'il maîtrise à la perfection. Pour lui-même le plus souvent, mais également utile pour les autres joueurs comme les centres par exemple, le coup de pied par-dessus est une arme très dangereuse quand le second rideau est trop profond. Avec l'équipe de France, Jalibert nous a gratifié contre le Japon de deux magnifiques par-dessus, qui ont littéralement mis le feu à la défense. De plus, si ce coup de pied n'est pas au-dessus de la défense, il peut tout à fait être au ras du sol, et tout autant efficace. En effet, à l'image de Romain Ntamack contre le LOU lors de la 11e journée de Top 14, un coup de pied rasant qui finit sa trajectoire dans l'en but avait souri à l'international français. De plus, souvenons-nous de Finn Russell, contre le Munster, et de son petit coup de pied rasant pour lui-même, qui avait filé entre les jambes de son adversaire, à 5 mètres de la ligne d'en-but, un bijou ! Cette saison, Camille Lopez régale tous les supporters de l'Aviron Bayonnais avec des transversales magnifiques pour ses ailiers, qui n'ont plus qu'à attendre la balle avant de l'aplatir.

XV de France. Comment Matthieu Jalibert a dynamité la défense japonaise lors de son entrée ?

Le French-Flair

Ce geste caractérise parfaitement le jeu prôné par l'équipe de France, et le French-Flair qui fait la réputation des Bleus. Bien que le jeu d'occupation soit le plus utilisé dans le rugby moderne, avec notamment des équipes qui basent leurs plans de jeu sur celui-ci, un peu de spectacle ne fait pas de mal. De plus, avec la nouvelle règle du "50-22", les équipes qui défendent se positionnent sur les extrémités du terrain en couverture, souvent par le biais des ailiers ou de l'arrière, ce qui laisse le champ libre pour des frappes plus axiales. Puis, ce type de coup de pied, lorsqu'il est réussi, a le don de faire lever une foule, à l'image de ce diable de Jalibert contre Perpignan lors la 11e journée de Top 14.