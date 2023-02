RUGBY. Mais alors, quel est le match le plus attendu du Tournoi des 6 Nations ?

Alors que le Tournoi des 6 Nations commence ce week-end, plusieurs rencontres attirent notre attention. Néanmoins, un match en particulier nous tient particulièrement en haleine.

Chaque année, ou presque, les fans du 15 de France et du Tournoi des 6 Nations en général, attendent le duel face aux Anglais, qui est ancré dans l'histoire de cette compétition. Cependant, avec la baisse significative de régime de ces derniers, le crunch semble avoir moins de saveur que ces dernières années, bien que les Anglais nous aient assez dominés. Pour cette édition 2023, le principal adversaire des Bleus n'est autre que l'Irlande, qui, ce n'est un secret pour personne, est également favorite pour le trophée du Grand Chelem. Actuellement première nation mondiale au classement de Word Rugby, de justesse devant la France, le XV du Trèfle aura pour ambition d'envoyer un signe fort aux Tricolores avant la Coupe du Monde que nous accueillons. Rentrons un peu plus dans les détails de ce choc de l'hémisphère nord !

Deux équipes très en forme !

À l'image des Bleus, l'Irlande a particulièrement réussi sa tournée d'automne, en battant des nations candidates au titre mondial très prochainement. En effet, les Irlandais sont parvenus à se défaire des champions du monde springboks (19-16), ainsi que des Wallabies (13-10) et des surprenants Fidjiens (35-17). De plus, après avoir essuyé un sévère revers face aux All Blacks en juillet dernier (19-42), les coéquipiers de Sexton sont parvenus à dominer la Nouvelle-Zélande, ce qui est un exploit en soi, mais mieux encore, au Forsyth Barr Stadium, au pays des Kiwis ! Concernant les Bleus, tous les voyants sont au vert avant de démarrer cette compétition, qui sera plus que relevée avec trois déplacements en cinq rencontres. De plus, parmi les 13 victoires consécutives engrangées par les hommes de Galthié, une d'entre elles a été face à l'Irlande, lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Durant cette édition 2022, l'Irlande avait fini sur la deuxième marche du podium, en ayant perdu son seul match face aux Français.

Léger avantage aux Bleus dans les confrontations

C'est peut-être un signe, mais, la France n'a plus perdu dans le Tournoi des 6 Nations depuis 2019 contre l'Irlande. En effet, cela fait désormais 3 ans que l'équipe de France parvient à dominer les Irlandais, et même en 2021 avec une victoire à l'Aviva Stadium de Dublin. Si chaque match est singulier, et que les équipes ont des formes différentes, avec des changements dans les 15 de départ, l'ascendant psychologique pourrait être du côté des Tricolores. Attention tout de même, car l'année dernière, bien que les Français soient parvenus à battre l'Irlande sur le score de 30 à 24, le match aurait pu basculer en fin de partie, après un retour des Irlandais, un peu trop tardif. Ces derniers avaient infligé 17 à 11 aux Bleus en seconde période, avec deux essais coup sur coup en sortant des vestiaires. Cette année, le match devrait être aussi très accroché, car les deux nations se connaissent par cœur.

L'équipe d'Irlande est-elle vieillissante ?

Depuis ces dernières saisons, l'équipe d'Irlande est sûrement celle qui a vu le moins de changement dans son effectif. En effet, la nouvelle génération peine à pointer le bout de son nez, tandis qu'en France, la jeune garde a déjà pris les rênes. Ce week-end, l'Irlande ira défier le pays de Galles, au Millenium Stadium, et dans son 15 de départ, bons nombres de joueurs ont dépassé la barre des 30 ans. C'est le cas de 7 joueurs, en la personne de O'Mahony, Beirne, Bealham, Gibson-Park, Sexton, Lowe et McCloskey. Pire encore, sur le banc des remplaçants, seulement 2 joueurs ont moins de 30 ans, où se trouvent également les expérimentés Cian Healy et Conor Murray. A contrario, l'équipe de France avait affiché une moyenne d'âge de 26 ans, durant les trois matchs, lors de la dernière tournée d'automne. Cependant, des joueurs en grande forme complètent cette équipe d'Irlande, tel que Josh Van Der Flier, le meilleur joueur du monde, ou encore Garry Ringrose ou bien Dan Sheenan. Cette équipe expérimentée sera alors dure à manœuvrer pour nos Bleus, qui tenteront sûrement de faire parler leur jeu de mouvement, qui met tant à mal leurs adversaires.

