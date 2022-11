RUGBY. Les Springboks privés de la poutre de leur pack face aux Bleus

Touché face à l'Irlande, l'immense Lood De Jager manquera le test face à l'équipe de France, samedi au stade Vélodrome.

Après Paul Willemse du côté des Bleus, c'est au tour d'un autre colosse de la 2ème ligne de déclarer forfait pour la rencontre France vs Springboks, cette fois côté sud-africain. En effet, la tour de contrôle Lood de Jager (2m05 pour 125kg) s'est à nouveau blessée à l'épaule dans l'âpre match de samedi face à l'Irlande, et manquera donc le reste de la tournée européenne des champions du monde en titre. Un coup dur pour l'Afrique du Sud, qui perd là son joueur le plus grand et le plus lourd de son pack, mais également son plus gros pousseur en deuxième ligne.

Si Franco Mostert tient la corde pour le remplacer en 5, l'ancien joueur de Gloucester ne possède pas exactement le même physique (1m98 pour 112kg) et devrait donc faire quelque peu baisser en densité le pack des hommes de Nienaber, même si tout est relatif. Voilà une donnée que le staff des Bleus prendra à coup sûr plus qu'en compte au moment de faire son choix en 2ème ligne et d'annoncer sa composition d'équipe, en vue du match de Marseille, jeudi.

