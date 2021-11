RUGBY. Les riches enseignements de la défaite des All Blacks en Irlande avant le match des Bleus

pique-nique

Samedi dernier, les All Blacks ont subi leur deuxième défaite de l'année sur la pelouse de l'Aviva Stadium. Malgré les records battus et la confiance, les hommes d'Ian Foster ont été dominés comme rarement depuis la prise de fonction du sélectionneur. On le sait, les Néo-Zélandais savent se satisfaire de peu de munitions, mais encore faut-il être dans les bonnes dispositions pour attaquer. A Dublin, ils ont été bousculés et mis sous pression dans leur camp. Ils n'ont ainsi eu que 35 % d'occupation et à peine plus de possession.La stat qui fait mal, c'est le temps passé dans les 22 mètres irlandais : 1'56 ! Celui passé dans la moitié de terrain irlandaise n'est guère plus important. Tandis que le XV du Trèfle a planté la tente dans les 50 mètres néo-zélandais et commencé le(15 minutes), les All Blacks ont à peine eu le temps de lancer le feu pour faire fondre les chamallows (5'39). Difficile dans ces conditions d'aller chercher un succès. Et pourtant, ils n'étaient pas si loin.