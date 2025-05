Cette règle méconnue pourrait arbitrer la dernière journée à enjeux de Pro D2 : on vous explique tout !

Avec un classement encore indéfini entre haut et bas de tableau, la dernière journée de Pro D2 est loin d'être dépourvue d'enjeux. Et une règle en cas d'égalité au classement pourrait tout chambouler.

Ce sera l'événement rugby de la soirée de vendredi ! La phase régulière de Pro D2 rend son verdict après 30 longues et âpres journées de championnat autour d'un multiplex complet avec 8 rencontres à la même heure.

Si l'on connaît déjà les 6 qualifiés - Brive, Grenoble, Colomiers, Provence, Soyaux-Angoulême et Montauban - l'enjeu sera de savoir qui jouera son barrage à domicile. Car en tête, Brive et Grenoble sont déjà assurés de filer en demie, et Colomiers finira 3e ou 4e quoi qu'il arrive. Ce deuxième spot de barrage à domicile, en revanche, se disputera entre les trois équipes restantes.

Chacune joueront d'ailleurs à l'extérieur. Soyaux à Valence-Romans (11e), Montauban à Aurillac (15e), et Provence à Oyonnax (13e).

Une guerre derrière, pour éviter la descente

À l'inverse, chaque équipe se battant pour se maintenir joue à domicile. Si Nice est d'ores et déjà hors course et relégué, Aurillac (15e avec 52 pts), Agen (14e avec 54 pts) et Oyonnax (13e avec 57 pts) se battent encore pour ne pas finir barragiste.

Agen reçoit le Stade Montois (10e), qui n'a plus rien à jouer dans la compétition. La lutte à 3 devrait donc être acharnée pour ne pas affronter le finaliste déchu de National, en l'occurrence Chambéry ou Carcassonne.

Une règle (méconnue) pour tout chambouler en cas d'égalité ?

Si Aurillac est l'équipe la moins bien placée, et Oyonnax en position favorable, aucune ne connait assurément son classement final. Et en cas d'égalité, ce n'est pas le goal-average qui détermine la place, comme beaucoup pourraient le penser. Il faut d'abord regarder le nombre de points pris au classement lors des face-à-face entre les équipes, comme l'indique l'article 331 du règlement, valable pour la Pro D2 et le Top 14. Le goal-average n'intervient qu'ensuite en cas de nouvelle égalité.

Par exemple, si Aurillac étrille Montauban et prend les 5 points, pendant qu'Oyonnax perd sans bonus à la maison, les deux équipes se retrouveraient à 77 points. En revanche, sur la saison, lors des face-à-face entre les deux équipes, Oyonnax a pris 5 points au classement et Aurillac que 4. Cela signifie qu'Oyonnax se maintiendrait.

C'est aussi pour cela que Montauban est sûr d'être qualifié alors qu'il n'a que 5 points d'avance sur Béziers. Au jeu des confrontations directes : Montauban a 5 points, Béziers 4.