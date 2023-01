RUGBY. Les clubs ont dit NON à la désignation de Patrick Buisson comme président délégué de la FFR

Conformément à l’avis rendu par le comité d’Ethique et de Déontologie du rugby français, la FFR a déployé un processus réglementaire rigoureux par voie électronique et sécurisé par un tiers de confiance dûment mandaté de sorte à favoriser l’expression du plus grand nombre de votants.Le vote s’est tenu du lundi 23 janvier 2023 à midi au jeudi 26 janvier 2023 12h. Les votants ont été appelés à répondre à la question suivante :« Approuvez-vous la proposition de M. Bernard Laporte de désigner M. Patrick Buisson en qualité de Président-Délégué de la FFR? ».Les trois typologies de réponse à cette question étaient:• Pour• Contre• AbstentionA la clôture du vote ce jeudi 26 janvier à midi, le taux de participation était le suivant : 90,46%.Après dépouillement des votes par le prestataire technique et le contrôle par deux huissiers, le résultat définitif du vote validé par le comité d’Ethique et de Déontologie du rugby français est le suivant :• Pour: 48,94%• Contre : 51,06%Un comité directeur se tiendra ce vendredi 27 janvier en présence de la Ministre des sports pour statuer sur les suites à donner au résultat de cette consultation.