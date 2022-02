Rugby. Les Bleus ''regrettent peut-être leur foie gras mais ils ont le goût sucré du succès pour compenser''

Après sa très belle victoire contre l'Écosse dans le Tournoi, la France se rapproche peu à peu du niveau des All Blacks selon la presse étrangère.

"La France est-elle la meilleure équipe du monde ? Peut-être pas encore, mais ils grimperont à la troisième place du classement, devenant ainsi la meilleure équipe de l'hémisphère nord", écrit The Guardian. Le journal anglais estime que les Bleus ont démantelé une sélection écossaise qui, pourtant, ne leur avait pas réussi depuis deux ans. Et ce, malgré un premier acte où les locaux ont fait plus que rivaliser avec les hommes de Galthié. Sans les mains moites de Hogg, la physionomie du match aurait pu être différente. Ou peut-être pas, car par la suite, les Écossais ont peu à peu capitulé face à la très grosse défense française, perdant progressivement leur sang-froid et retombant dans leurs travers. De son côté, "la France n'a pas peut-être pas encore le niveau pour remplacer les All Blacks, mais elle a montré beaucoup de similitudes avec les parangons du rugby mondial". Comme la Nouvelle-Zélande, "elle n'a pas besoin de beaucoup de munitions pour marquer. Elle sait absorber les offensives adverses avant de frapper de manière chirurgicale." RUGBY. Une attaque flamboyante, une défense solidaire, les stats marquantes d'Ecosse/FranceRares sont ceux qui oseront parier contre les Tricolores pour le Grand Chelem après cette performance, note le Telegraph. Pourtant, tout n'a pas été parfait pour les hommes de Fabien Galthié. "Et si l'Écosse avait mieux performé avant et après la mi-temps, ils auraient pu donner plus de travail aux visiteurs pour aller chercher la victoire, mais ces derniers en avaient trop sous la semelle pour cette équipe d'Écosse". Un avis que partage le Herald scotland pour qui, même à son meilleur niveau ce samedi, l'Écosse n'aurait fait que retarder l'inévitable, à savoir une défaite qui met un terme à leurs espoirs de victoire dans le Tournoi. Privés de plusieurs cadres dans le pack et en manque de confiance après une défaite cruelle à Cardiff, les Écossais ont manqué de rigueur sous la pression dans les fondamentaux et ont peiné à faire des choix. "Ils ont rendu la possession trop facilement et trop souvent, enchaîné les erreurs et ont trop souvent donné à la France la balle et la position sur le terrain pour survivre." Une leçon dont ils vont devoir apprendre estime le Telegraph.



"Ils ont marqué six essais, en grande partie grâce à des somptueux offloads, et auraient facilement pu en avoir deux ou trois de plus", poursuit le Herald Scotland. Il est vrai que plus le match avançait, et plus les Bleus semblaient monter en puissance. Ils auraient pu continuer comme ça pendant une période de plus. Mais c'est une 3e bien différente qui les attendait. Le Times de se demander ce qu'il est arrivé à cette équipe de France autrefois "flasque" avec ses joueurs bien trop lourds pour tenir 80 minutes et aligner trois passes. "Partis, tous partis, et remplacés par des hommes comme Cyril Baille, le pilier de Toulouse qui s'est empressée d'être au soutien du mouvement fascinant de la ligne de 3/4 de la France à la 13e minute, puis qui s'est retrouvé coincé dans le coin droit par cinq défenseurs écossais, mais d'une manière ou d'une autre a improvisé la passe qui a envoyé Yoram Moefana à l'essai." Cette France ravivée par Fabien Galthié est en course pour le Grand Chelem. Elle a mis du temps à trouver son rythme contre l'Italie, a passé la deuxième face à l'Irlande puis la troisième face à l'Écosse. "Lorsque Galthié a pris le poste de sélectionneur, il a clairement indiqué que la condition physique n'était pas négociable. Ses joueurs regrettent peut-être leur foie gras mais ils ont le goût sucré du succès pour compenser." S'ils continuent de monter en puissance, on se demande bien qui pourrait les stopper.