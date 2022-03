RUGBY. Les Bleus peuvent-ils déjà dire au revoir à leur deuxième place mondiale ?

Tout juste deuxième nation au classement World Rugby, l'équipe de France pourrait ne pas rester très longtemps à cette position.

Première depuis 2007 : la France est la deuxième nation mondiale au classement World Rugby. Mais c'est position pourrait changer dès cet été. En tournée face au Japon pour deux tests-matchs, les hommes de Fabien Galthié affronteront une équipe nippone classée seulement 10ᵉ, contre qui ils ne pourront pas gagner beaucoup de points. Certes à l'extérieur (ce qui permet d'augmenter les gains de points potentiels face à un adversaire), l'écart de plus de 10 unités au classement ne donnera que des miettes aux Bleus. Dans le cas de deux victoires avec plus de quinze points d'écart face au Japon, la France se retrouverait avec 89,49 pts.

Équipe de France. La France seconde nation au classement mondial !

Malheureusement, en plus des Sud-Africains qui recevront trois fois le Pays de Galles (et qui perdraient difficilement aujourd'hui au vu de la forme du XV du Poireau), la Nouvelle-Zélande affrontera l'Irlande sur trois rencontres. Une série de tests-matchs que les hommes d'Ian Foster attendent avec impatience. Battus cet automne à l'Aviva Stadium de Dublin après une rencontre d'anthologie (29-20), les All Blacks, troisième nation mondiale, pourraient dépasser la France.

Le mur Facebook du XV de France de Fabien Galthié, épisode 10

En effet, face à une équipe juste derrière elle au classement, les Néo-Zélandais se retrouveraient avec 89,91 points avec deux victoires simples. Certes avec encore un match à disputer. Mais cela montre que la place des Français ne tient qu'à un fil. L'Irlande, elle, s'attend à un combat rare face à la Nouvelle-Zélande. En témoignent les mots du deuxième ligne irlandais Tadgh Beirne qui faisait cette semaine ce constat : "Ils vont nous tirer dessus". Mieux vaut prévenir que guérir. L'Irlande pourrait donc sauver la deuxième place des Bleus en cas d'exploit chez les Kiwis. Il faudra alors réaliser une grande tournée d'automne face à l'Australie, l'Afrique du Sud, et encore le Japon, pour conforter cette place parmi les toutes meilleures nations mondiales. RUGBY. ''L'Angleterre fait partie des 4 géants du rugby mondial... avec la France maintenant'', lance Galthié